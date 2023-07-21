Пропавшая мотоциклистка, найденная в Екатеринбурге, была убита

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
По словам источника, следователи ищут виновника или виновников преступления Фото:

Смерть мотоциклистки Натальи Смышляевой, чье тело нашли в Екатеринбурге, носит криминальный характер. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник.

«Накануне следователи нашли мертвой Наталью Смышляеву. Девушка обожала езду на мотоцикле. По предварительным данным, смерть девушки носит криминальный характер. Предположительно, девушку убили в автомобиле, а от тела избавились. Сейчас силовики ищут подозреваемого. Кстати, мотоцикл ее до сих не был найден», — отметил собеседник URA.RU.

Редакция URA.RU обратилась в региональное отделение СКР. В ведомстве отказались комментировать.

Похоронят Наталью Смышляеву 22 июля в Асбесте (Свердловская область). Церемония прощания пройдет во Владимирской церкви в 13.00. Редакция URA.RU приносит свои искренние соболезнования родным и близким Натальи.

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Смерть мотоциклистки Натальи Смышляевой, чье тело нашли в Екатеринбурге, носит криминальный характер. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник. «Накануне следователи нашли мертвой Наталью Смышляеву. Девушка обожала езду на мотоцикле. По предварительным данным, смерть девушки носит криминальный характер. Предположительно, девушку убили в автомобиле, а от тела избавились. Сейчас силовики ищут подозреваемого. Кстати, мотоцикл ее до сих не был найден», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU обратилась в региональное отделение СКР. В ведомстве отказались комментировать. Похоронят Наталью Смышляеву 22 июля в Асбесте (Свердловская область). Церемония прощания пройдет во Владимирской церкви в 13.00. Редакция URA.RU приносит свои искренние соболезнования родным и близким Натальи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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