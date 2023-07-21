Пропавшая мотоциклистка, найденная в Екатеринбурге, была убита

21 июля 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

По словам источника, следователи ищут виновника или виновников преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Смерть мотоциклистки Натальи Смышляевой, чье тело нашли в Екатеринбурге, носит криминальный характер. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник. «Накануне следователи нашли мертвой Наталью Смышляеву. Девушка обожала езду на мотоцикле. По предварительным данным, смерть девушки носит криминальный характер. Предположительно, девушку убили в автомобиле, а от тела избавились. Сейчас силовики ищут подозреваемого. Кстати, мотоцикл ее до сих не был найден», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU обратилась в региональное отделение СКР. В ведомстве отказались комментировать. Похоронят Наталью Смышляеву 22 июля в Асбесте (Свердловская область). Церемония прощания пройдет во Владимирской церкви в 13.00. Редакция URA.RU приносит свои искренние соболезнования родным и близким Натальи.

Смерть мотоциклистки Натальи Смышляевой, чье тело нашли в Екатеринбурге, носит криминальный характер. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник. «Накануне следователи нашли мертвой Наталью Смышляеву. Девушка обожала езду на мотоцикле. По предварительным данным, смерть девушки носит криминальный характер. Предположительно, девушку убили в автомобиле, а от тела избавились. Сейчас силовики ищут подозреваемого. Кстати, мотоцикл ее до сих не был найден», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU обратилась в региональное отделение СКР. В ведомстве отказались комментировать. Похоронят Наталью Смышляеву 22 июля в Асбесте (Свердловская область). Церемония прощания пройдет во Владимирской церкви в 13.00. Редакция URA.RU приносит свои искренние соболезнования родным и близким Натальи.