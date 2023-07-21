Пропавшая мотоциклистка, найденная в Екатеринбурге, была убита

Смерть мотоциклистки Натальи Смышляевой, чье тело нашли в Екатеринбурге, носит криминальный характер. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился осведомленный источник.
«Накануне следователи нашли мертвой Наталью Смышляеву. Девушка обожала езду на мотоцикле. По предварительным данным, смерть девушки носит криминальный характер. Предположительно, девушку убили в автомобиле, а от тела избавились. Сейчас силовики ищут подозреваемого. Кстати, мотоцикл ее до сих не был найден», — отметил собеседник URA.RU.
Редакция URA.RU обратилась в региональное отделение СКР. В ведомстве отказались комментировать.
Похоронят Наталью Смышляеву 22 июля в Асбесте (Свердловская область). Церемония прощания пройдет во Владимирской церкви в 13.00. Редакция URA.RU приносит свои искренние соболезнования родным и близким Натальи.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.