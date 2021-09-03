Половина трассы Москва — Екатеринбург будет платной

Строительство магистрали обойдется в 260 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые участки скоростной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург будут платными для проезда. Об этом заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на тематическом заседании совета «Депутатская вертикаль», передает корреспондент URA.RU.

«Мы ведь трассу новую строим за счет привлечения Фонда национального благосостояния — это те средства, которые мы должны будем вернуть. Поэтому я хотел бы обратить внимание, что новые участки — это половина всей трассы от Москвы до Казани и Екатеринбурга — рассматриваются все-таки на платной основе», — заявил Вячеслав Петушенко.

Комментируя URA.RU заявление главы «Автодора», другой участник дискуссии, депутат Госдумы Павел Крашенинников поставил под сомнение, что участки будут платными. «По закону платная дорога строится только там, где параллельно есть бесплатная. Не думаю, что здесь кто-то будет строить вторую такую трассу», — пояснил парламентарий.

Продолжение строительства высокоскоростной магистрали Москва—Казань до Екатеринбурга в апреле анонсировал президент России Владимир Путин. Ранее говорилось, что на большинстве этапов проезд по трассе будет бесплатным. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.