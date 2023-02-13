13 февраля 2023

В Свердловскую область стягивают силы для строительства «путинского» автобана

В Свердловской области начинается третий этап строительства трассы М-12 Москва — Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Начинается третий этап строительства трассы М-12 Москва — Екатеринбург Фото:

В ближайшее время строителей федеральной трассы М-12 Москва — Екатеринбург из других регионов соберут в Свердловской области на участке Ачит — Дюртюли (Башкирия). Начинается третий этап строительства дороги, о важности которой говорил президент РФ Владимир Путин. Информация об этом появилась на сайте госкомпании «Автодор».

«В ближайшее время рабочие полностью мобилизуются на третьем этапе строительства скоростной дороги Казань — Екатеринбург, который проходит по Свердловской области. Сейчас на объекте ведется устройство земляного полотна, водопропускных труб, выполнение работ по заполнению карстовых пустот, установка систем мониторинга карстово-суффозионных процессов», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас в работах участвуют порядка 500 человек и 110 единиц техники. В 2023 году им предстоит установить опоры и пролеты искусственных сооружений (пять мостов и два перехода), но перед этим подготовить сваи. Съезды с транспортных развязок планируют обустраивать в 2024 году. На четырехполосном участке 42 километров дороги также сделают две многофункциональные зоны с детскими площадками, заправками и кафе.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль, которую в народе прозвали «путинской», будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Бутурлинском районе Нижегородской области полторы тысячи строителей отказались строить трассу М-12, так как им месяц не выплачивали зарплату. Генеральный подрядчик работ — компания «Автодор» — заявлял, что перечислял деньги субподрядчику «Сиарсиси Рус». Представитель субподрядчика, в свою очередь, отмечал, что руководство никак не объясняет задержку зарплаты. Выплаты строителям все-таки сделали, но с задержкой в месяц. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков дал гарантии, что в регионе такая ситуация не повторится.

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В ближайшее время строителей федеральной трассы М-12 Москва — Екатеринбург из других регионов соберут в Свердловской области на участке Ачит — Дюртюли (Башкирия). Начинается третий этап строительства дороги, о важности которой говорил президент РФ Владимир Путин. Информация об этом появилась на сайте госкомпании «Автодор». «В ближайшее время рабочие полностью мобилизуются на третьем этапе строительства скоростной дороги Казань — Екатеринбург, который проходит по Свердловской области. Сейчас на объекте ведется устройство земляного полотна, водопропускных труб, выполнение работ по заполнению карстовых пустот, установка систем мониторинга карстово-суффозионных процессов», — рассказали в пресс-службе. Сейчас в работах участвуют порядка 500 человек и 110 единиц техники. В 2023 году им предстоит установить опоры и пролеты искусственных сооружений (пять мостов и два перехода), но перед этим подготовить сваи. Съезды с транспортных развязок планируют обустраивать в 2024 году. На четырехполосном участке 42 километров дороги также сделают две многофункциональные зоны с детскими площадками, заправками и кафе. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль, которую в народе прозвали «путинской», будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. По расчетам дорожников, время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится с 35 до 17 часов. Ранее URA.RU сообщало, что в Бутурлинском районе Нижегородской области полторы тысячи строителей отказались строить трассу М-12, так как им месяц не выплачивали зарплату. Генеральный подрядчик работ — компания «Автодор» — заявлял, что перечислял деньги субподрядчику «Сиарсиси Рус». Представитель субподрядчика, в свою очередь, отмечал, что руководство никак не объясняет задержку зарплаты. Выплаты строителям все-таки сделали, но с задержкой в месяц. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков дал гарантии, что в регионе такая ситуация не повторится.
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