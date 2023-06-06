Покинувшему пермское правительство экс-министру придется заплатить штраф

Пермский экс-министр Вячеслав Торчинский заплатит штраф

Вячеслава Торчинского наказали штрафом в сумме 10 тысяч рублей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей. Бывший чиновник краевого правительства получил административное наказание за несвоевременное предоставление субсидии социокультурному пространству «Завод Шпагина».

«Вячеслав Торчинский не стал обжаловать наложенный на него административный штраф в размере 10 тыс. рублей. Это наказание за несвоевременное предоставление весной 2021 года субсидии в 12,1 млн рублей на развитие социокультурного пространства „Завод Шпагина“», — пишет «РБК-Пермь».

Получателем субсидии является АНО «Агентство новых технологий». Бюджетные деньги организация должна была получить в апреле 2021 года, однако поступили они только в мае. После проверки, которую провела контрольно-счетная палата Пермского края, в отношении Торчинского был оформлен административный протокол по ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ.

В апреле этого года в Ленинском районном суде Перми Перми, где рассматривалось административное дело, Торчинский признал свою вину. Он отметил, что следствием несвоевременного выделения субсидии стала работа в условия пандемии COVID-19. Суд учел, что негативных последствий для исполнения госпрограммы «Пермский край — территория культуры» не наступило и ограничился минимальной суммой, заключает «РБК-Пермь».

Торчинский возглавил министерство культуры Пермского края с апреле 2018 по декабрь 2021 года. После этого чиновник возглавил Самарский академический театр драмы, а затем — Пермский цирк. На обоих руководящих должностях Торчинский проработал всего несколько месяцев. В конце декабря 2022 года экс-министр краевого правительства трудоустроился в департамент развития туризма федерального Минэкономразвития.