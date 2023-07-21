ООН: треть Украины покрыта неразорвавшимися снарядами

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Жители Украины будут годами находиться в опасности из-за кассетных боеприпасов, отметили в ООН Фото:
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С момента начала поставок на Украину запрещенных кассетных боеприпасов, треть страны оказалась покрыта неразорвавшимися боеприпасами. Об этом заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

«Почти треть территории Украины занята неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами», — пояснила Розмари Ди Карло в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляцию проводит Ruptly. Она подчеркнула, что гражданское население страны будет годами находиться в опасности в связи с этим. В свою очередь глава МИД Эквадора Густаво Энрике Вернес попросил Киев воздержаться от применения соответствующих снарядов.

Британские журналисты публиковали кадры с применением Украиной кассетных боеприпасов. США начали поставлять снаряды Киеву с 7 июля. Именно тогда американский президент Джо Байден впервые заявил о данном решении. Спустя время Белый дом подтвердил, что Украина применяет эти снаряды. В ООН также говорили об опасности снарядов, отметив, что это «документально подтверждено», передает «Национальная служба новостей».

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С момента начала поставок на Украину запрещенных кассетных боеприпасов, треть страны оказалась покрыта неразорвавшимися боеприпасами. Об этом заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. «Почти треть территории Украины занята неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами», — пояснила Розмари Ди Карло в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляцию проводит Ruptly. Она подчеркнула, что гражданское население страны будет годами находиться в опасности в связи с этим. В свою очередь глава МИД Эквадора Густаво Энрике Вернес попросил Киев воздержаться от применения соответствующих снарядов. Британские журналисты публиковали кадры с применением Украиной кассетных боеприпасов. США начали поставлять снаряды Киеву с 7 июля. Именно тогда американский президент Джо Байден впервые заявил о данном решении. Спустя время Белый дом подтвердил, что Украина применяет эти снаряды. В ООН также говорили об опасности снарядов, отметив, что это «документально подтверждено», передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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