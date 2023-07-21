Совфед поддерживает подъем нижней планки возраста призывников

Совет Федерации поддерживает и готов рассмотреть закон о возрасте призывников, исходя из предложения увеличить нижнюю границу призывного возраста до 21 года. Об этом рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
«Российские сенаторы поддерживают законопроект о возрасте призывников, который предусматривает увеличение нижней границы призыва до 21 года», — передает слова Бондарева РИА Новости. Он добавил, что закон о возрасте призывников будет рассмотрен сенаторами 28 июля.
Ранее Госдума одобрила закон о повышении призывного возраста. Нижняя граница остается на уровне 18 лет. По заявлению главы комитета по обороне Андрея Картаполова, это связано с желанием молодых людей начать службу при достижении совершеннолетия. В результате россияне будут призываться в возрасте от 18 до 30 лет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что вопрос о повышении нижней планки призывного возраста все еще обсуждается в Госдуме. Поэтому, в настоящий момент, у Кремля нет определенного мнения по этому вопросу, передает RT.
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