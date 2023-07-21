В России не станут поднимать нижний предел призывного возраста

Картаполов: призывной возраст в РФ продлится с 18 до 30 лет

21 июля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов заявил о желании молодежи идти на службу в 18 лет Фото: Пресс-служба Государственной Думы В России не будут повышать нижний предел призывного возраста до 21 года. Граждан будут призывать к прохождению срочной службы в армии с 18 до 30 лет. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет», — рассказал Андрей Картаполов в ходе общения с журналистами. Его слова передает telegram-канал «Говорит Москва». По словам депутата, такое решение было принято в связи с желанием идти на службу именно с 18 лет. Картаполов также подчеркнул, что новые правила вступят в силу с 1 января следующего года. То есть новые требования коснутся весеннего призыва 2024 года. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. Позже Картаполов сообщал, что новая система призыва может начаться в 2023 году по «смешанному типу», то есть с 18 до 30. Тогда депутат допустил, что для нововведений может потребоваться от одного года до трех лет.

В России не будут повышать нижний предел призывного возраста до 21 года. Граждан будут призывать к прохождению срочной службы в армии с 18 до 30 лет. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет», — рассказал Андрей Картаполов в ходе общения с журналистами. Его слова передает telegram-канал «Говорит Москва». По словам депутата, такое решение было принято в связи с желанием идти на службу именно с 18 лет. Картаполов также подчеркнул, что новые правила вступят в силу с 1 января следующего года. То есть новые требования коснутся весеннего призыва 2024 года. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. Позже Картаполов сообщал, что новая система призыва может начаться в 2023 году по «смешанному типу», то есть с 18 до 30. Тогда депутат допустил, что для нововведений может потребоваться от одного года до трех лет.