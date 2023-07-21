За похолоданием в Курганскую область придут дожди и грозы. Скрин

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Клипарт, разное. Курганская область, зонтик, улица, дождь
Жителей региона предупредили о непогоде Фото:

В Курганской области ожидаются дожди и грозы, которые придут в регион следом за похолоданием. По данным метеорологов, непогода накроет территорию в предстоящие выходные.

«В Курганской области 23 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, температура воздуха днем от +23 до +28 градусов. Ветер западный от 3 до 8 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с», — указано на сайте Курганского ЦГМС.

Ранее жителей области предупреждали, что ночью 22 июля похолодает до +11 градусов. Также сообщалось, что дневная температура в тот же день достигнет отметки в +29 градусов.

Дожди и грозы спрогнозированы на выходные
Дожди и грозы спрогнозированы на выходные

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В Курганской области ожидаются дожди и грозы, которые придут в регион следом за похолоданием. По данным метеорологов, непогода накроет территорию в предстоящие выходные. «В Курганской области 23 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, температура воздуха днем от +23 до +28 градусов. Ветер западный от 3 до 8 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с», — указано на сайте Курганского ЦГМС. Ранее жителей области предупреждали, что ночью 22 июля похолодает до +11 градусов. Также сообщалось, что дневная температура в тот же день достигнет отметки в +29 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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