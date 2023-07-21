Жителей региона предупредили о непогоде Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Курганской области ожидаются дожди и грозы, которые придут в регион следом за похолоданием. По данным метеорологов, непогода накроет территорию в предстоящие выходные.

«В Курганской области 23 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, температура воздуха днем от +23 до +28 градусов. Ветер западный от 3 до 8 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с», — указано на сайте Курганского ЦГМС.

Ранее жителей области предупреждали, что ночью 22 июля похолодает до +11 градусов. Также сообщалось, что дневная температура в тот же день достигнет отметки в +29 градусов.