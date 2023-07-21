Силовики нашли виновника обстрела автомобиля в микрорайоне Челябинска

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, кто стрелял по машинам Фото: Григорий Бергал © URA.RU

Силовики установили виновника в обстреле автомобиля в челябинском микрорайоне Чурилово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками отдела полиции „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску установлен мужчина, который повредил автомобиль, припаркованный у дома по улице Зальцмана. Им оказался житель этого же дома, 1976 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, мужчина доставлен в райотдел полиции. По предварительным данным, выстрелы по автомобилю были произведены из пневматического пистолета. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее челябинка обратилась в полицию по поводу того, что в микрорайоне Чурилово неизвестный обстрелял несколько машин. Она предположила, что стрельба велась с балкона одной из квартир, однако сотрудникам полиции по этому адресу дверь не открыли.