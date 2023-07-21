Силовики нашли виновника обстрела автомобиля в микрорайоне Челябинска

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Последствия атаки БПЛА по адресу Ленинский проспект 92к1. Москва, полицейский, перекрытие, полиция, оцепление, оцепление чп
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, кто стрелял по машинам Фото:

Силовики установили виновника в обстреле автомобиля в челябинском микрорайоне Чурилово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками отдела полиции „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску установлен мужчина, который повредил автомобиль, припаркованный у дома по улице Зальцмана. Им оказался житель этого же дома, 1976 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, мужчина доставлен в райотдел полиции. По предварительным данным, выстрелы по автомобилю были произведены из пневматического пистолета. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее челябинка обратилась в полицию по поводу того, что в микрорайоне Чурилово неизвестный обстрелял несколько машин. Она предположила, что стрельба велась с балкона одной из квартир, однако сотрудникам полиции по этому адресу дверь не открыли.

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Силовики установили виновника в обстреле автомобиля в челябинском микрорайоне Чурилово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудниками отдела полиции „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску установлен мужчина, который повредил автомобиль, припаркованный у дома по улице Зальцмана. Им оказался житель этого же дома, 1976 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, мужчина доставлен в райотдел полиции. По предварительным данным, выстрелы по автомобилю были произведены из пневматического пистолета. Сумма ущерба устанавливается. Ранее челябинка обратилась в полицию по поводу того, что в микрорайоне Чурилово неизвестный обстрелял несколько машин. Она предположила, что стрельба велась с балкона одной из квартир, однако сотрудникам полиции по этому адресу дверь не открыли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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