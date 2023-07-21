21 июля 2023

Белый дом: Украина теряет значительные силы в рамках контрнаступления

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
Белый дом признал потери Украины Фото:

Украина несет большие потери в рамках контрнаступления. С соответствующим заявлением выступил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления», — заявил Салливан в ходе Аспенского форума по безопасности. Его речь опубликована на официальном youtube-канале Аспенского института.

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Украина несет большие потери в рамках контрнаступления. С соответствующим заявлением выступил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. «Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления», — заявил Салливан в ходе Аспенского форума по безопасности. Его речь опубликована на официальном youtube-канале Аспенского института.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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