Белый дом: Украина теряет значительные силы в рамках контрнаступления

Белый дом признал потери УкраиныФото: Official White House / Erin Scott
Украина несет большие потери в рамках контрнаступления. С соответствующим заявлением выступил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления», — заявил Салливан в ходе Аспенского форума по безопасности. Его речь опубликована на официальном youtube-канале Аспенского института.
Украина несет большие потери в рамках контрнаступления. С соответствующим заявлением выступил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. «Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления», — заявил Салливан в ходе Аспенского форума по безопасности. Его речь опубликована на официальном youtube-канале Аспенского института.