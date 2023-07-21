Белый дом: Украина теряет значительные силы в рамках контрнаступления 21 июля 2023 в 23:59 Размер текста - 17 + Белый дом признал потери Украины Фото: Official White House / Erin Scott Украина несет большие потери в рамках контрнаступления. С соответствующим заявлением выступил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. «Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления», — заявил Салливан в ходе Аспенского форума по безопасности. Его речь опубликована на официальном youtube-канале Аспенского института. Украина несет большие потери в рамках контрнаступления. С соответствующим заявлением выступил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. «Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления», — заявил Салливан в ходе Аспенского форума по безопасности. Его речь опубликована на официальном youtube-канале Аспенского института. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям