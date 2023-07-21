Двух уроженцев Екатеринбурга признали иноагентами

Минюст РФ внес в реестр иноагентов Михаила Козырева и Александра Литвинова

22 июля 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Минюст РФ включил в реестр иноагентов Козырева и Литвинова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов уроженцев Екатеринбурга бывшего продюсера «Нашего радио» Михаила Козырева и журналиста Александра Литвинова. Об этом сказано в соответствующем распоряжении Минюста. «21 июля 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> М.Н. Козырев, А.С. Литвинов», — сообщили на официальном сайте Министерства юстиции РФ. В ведомстве отмечается, что Литвинов и Козырев принимали участие в распространении информационных материалов иностранных агентов. Ранее URA.RU сообщало о наказании главы екатеринбургского отделения «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Алексея Мосина за дискредитацию вооруженных сил РФ. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов уроженцев Екатеринбурга бывшего продюсера «Нашего радио» Михаила Козырева и журналиста Александра Литвинова. Об этом сказано в соответствующем распоряжении Минюста. «21 июля 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> М.Н. Козырев, А.С. Литвинов», — сообщили на официальном сайте Министерства юстиции РФ. В ведомстве отмечается, что Литвинов и Козырев принимали участие в распространении информационных материалов иностранных агентов. Ранее URA.RU сообщало о наказании главы екатеринбургского отделения «Мемориала» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Алексея Мосина за дискредитацию вооруженных сил РФ. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.