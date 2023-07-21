21 июля 2023

Полпред Якушев принял участие в заседании Координационного совета по промышленности. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев обсудил импортозамещение в нефтегазовой отрасли Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании Координационного совета по промышленности, сосоявшегося в Сургуте. Главной темой встречи стало создание условий для отечественного машиностроения в целях скорейшего импортозамещения в нефтегазовой отрасли.

«Правительство России и регионы приняли беспрецедентные меры по стимулированию производства. Для технологического рывка необходимо активизировать работу по внедрению единой системы сертификации и стандартизации на предприятиях нефтегазового сектора, обеспечить поставщиков долгосрочными контрактами для разработки и производства высокотехнологичной продукции, активно внедрять отечественные цифровые решения», — рассказал на официальном сайте полпредства УрФО Якушев.

Вице-премьер федерального правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, проводивший встречу в Сургуте, рассказал о формировании на площадке Правительства Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. «В его рамках будут собираться представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, производителей и заказчиков оборудования. Работа этих структур позволит получать видение развития отрасли, обозначать актуальные задачи, предлагать решения и оптимизировать работу по импортозамещению», — подчеркнул Мантуров.

Ранее URA.RU сообщало о национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Полпред Владимир Якушев призвал исследователей и изобретателей Уральского федерального округа принять участие в данном конкурсе.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании Координационного совета по промышленности, сосоявшегося в Сургуте. Главной темой встречи стало создание условий для отечественного машиностроения в целях скорейшего импортозамещения в нефтегазовой отрасли. «Правительство России и регионы приняли беспрецедентные меры по стимулированию производства. Для технологического рывка необходимо активизировать работу по внедрению единой системы сертификации и стандартизации на предприятиях нефтегазового сектора, обеспечить поставщиков долгосрочными контрактами для разработки и производства высокотехнологичной продукции, активно внедрять отечественные цифровые решения», — рассказал на официальном сайте полпредства УрФО Якушев. Вице-премьер федерального правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, проводивший встречу в Сургуте, рассказал о формировании на площадке Правительства Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. «В его рамках будут собираться представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, производителей и заказчиков оборудования. Работа этих структур позволит получать видение развития отрасли, обозначать актуальные задачи, предлагать решения и оптимизировать работу по импортозамещению», — подчеркнул Мантуров. Ранее URA.RU сообщало о национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Полпред Владимир Якушев призвал исследователей и изобретателей Уральского федерального округа принять участие в данном конкурсе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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