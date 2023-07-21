Полпред Якушев принял участие в заседании Координационного совета по промышленности. Фото

22 июля 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев обсудил импортозамещение в нефтегазовой отрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании Координационного совета по промышленности, сосоявшегося в Сургуте. Главной темой встречи стало создание условий для отечественного машиностроения в целях скорейшего импортозамещения в нефтегазовой отрасли. «Правительство России и регионы приняли беспрецедентные меры по стимулированию производства. Для технологического рывка необходимо активизировать работу по внедрению единой системы сертификации и стандартизации на предприятиях нефтегазового сектора, обеспечить поставщиков долгосрочными контрактами для разработки и производства высокотехнологичной продукции, активно внедрять отечественные цифровые решения», — рассказал на официальном сайте полпредства УрФО Якушев. Вице-премьер федерального правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, проводивший встречу в Сургуте, рассказал о формировании на площадке Правительства Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. «В его рамках будут собираться представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, производителей и заказчиков оборудования. Работа этих структур позволит получать видение развития отрасли, обозначать актуальные задачи, предлагать решения и оптимизировать работу по импортозамещению», — подчеркнул Мантуров. Ранее URA.RU сообщало о национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Полпред Владимир Якушев призвал исследователей и изобретателей Уральского федерального округа принять участие в данном конкурсе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании Координационного совета по промышленности, сосоявшегося в Сургуте. Главной темой встречи стало создание условий для отечественного машиностроения в целях скорейшего импортозамещения в нефтегазовой отрасли. «Правительство России и регионы приняли беспрецедентные меры по стимулированию производства. Для технологического рывка необходимо активизировать работу по внедрению единой системы сертификации и стандартизации на предприятиях нефтегазового сектора, обеспечить поставщиков долгосрочными контрактами для разработки и производства высокотехнологичной продукции, активно внедрять отечественные цифровые решения», — рассказал на официальном сайте полпредства УрФО Якушев. Вице-премьер федерального правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, проводивший встречу в Сургуте, рассказал о формировании на площадке Правительства Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования. «В его рамках будут собираться представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, производителей и заказчиков оборудования. Работа этих структур позволит получать видение развития отрасли, обозначать актуальные задачи, предлагать решения и оптимизировать работу по импортозамещению», — подчеркнул Мантуров. Ранее URA.RU сообщало о национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Полпред Владимир Якушев призвал исследователей и изобретателей Уральского федерального округа принять участие в данном конкурсе.