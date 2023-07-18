Полпред Якушев обратился к ученым с просьбой представить наработки, которые изменят жизнь россиян

18 июля 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Ученые могут получить 10 млн рублей на свои разработки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев приглашает уральских ученых поучаствовать в национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Обращение появилось на официальном сайте полпреда. «Премия „Вызов“ решает сразу несколько задач: поддержка ученых, аудит новых идей и решений и, конечно, повышение престижа научной деятельности. Призываю исследователей и изобретателей Уральского федерального округа принять участие в конкурсе. Это хороший шанс заявить о себе и представить свои наработки, которые, возможно, в будущем кардинально изменят нашу жизнь», — заявил Якушев. Полпред в УрФО считает, что подобные премии могут обеспечить науку новой инфраструктурой, которая поможет в исследованиях, а в будущем наработки можно внедрить на производстве. Благодаря подобным конкурсам раскрывается потенциал ученых. Прием заявок на премию будет идти до 14 сентября. Отборочный этап и формирование лонг-листа пройдет с 15 сентября до 15 октября, формирование шорт-листа и определение победителей — с 16 октября до 18 декабря. Торжественная церемония награждения лауреатов премии намечена на 19 декабря, там победителям четырех номинаций вручат главный приз — 10 млн рублей. Ранее Якушев рассказал о новых разработках Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров, среди них — уникальный автобус, способный работать в условиях Крайнего Севера. Образец успешно прошел испытания в экстремально низких температурах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев приглашает уральских ученых поучаствовать в национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Обращение появилось на официальном сайте полпреда. «Премия „Вызов“ решает сразу несколько задач: поддержка ученых, аудит новых идей и решений и, конечно, повышение престижа научной деятельности. Призываю исследователей и изобретателей Уральского федерального округа принять участие в конкурсе. Это хороший шанс заявить о себе и представить свои наработки, которые, возможно, в будущем кардинально изменят нашу жизнь», — заявил Якушев. Полпред в УрФО считает, что подобные премии могут обеспечить науку новой инфраструктурой, которая поможет в исследованиях, а в будущем наработки можно внедрить на производстве. Благодаря подобным конкурсам раскрывается потенциал ученых. Прием заявок на премию будет идти до 14 сентября. Отборочный этап и формирование лонг-листа пройдет с 15 сентября до 15 октября, формирование шорт-листа и определение победителей — с 16 октября до 18 декабря. Торжественная церемония награждения лауреатов премии намечена на 19 декабря, там победителям четырех номинаций вручат главный приз — 10 млн рублей. Ранее Якушев рассказал о новых разработках Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров, среди них — уникальный автобус, способный работать в условиях Крайнего Севера. Образец успешно прошел испытания в экстремально низких температурах.