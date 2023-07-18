Полпред Якушев обратился к ученым с просьбой представить наработки, которые изменят жизнь россиян

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Михаил Мишустин на НПО им. Лавочкина. Москва, сборка, спутник, конструктор, инженер, наука, космонавтика, техник, ученый, сборочный цех, производство, сборщик, нпо лавочкина
Ученые могут получить 10 млн рублей на свои разработки Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев приглашает уральских ученых поучаствовать в национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Обращение появилось на официальном сайте полпреда.

«Премия „Вызов“ решает сразу несколько задач: поддержка ученых, аудит новых идей и решений и, конечно, повышение престижа научной деятельности. Призываю исследователей и изобретателей Уральского федерального округа принять участие в конкурсе. Это хороший шанс заявить о себе и представить свои наработки, которые, возможно, в будущем кардинально изменят нашу жизнь», — заявил Якушев.

Полпред в УрФО считает, что подобные премии могут обеспечить науку новой инфраструктурой, которая поможет в исследованиях, а в будущем наработки можно внедрить на производстве. Благодаря подобным конкурсам раскрывается потенциал ученых.

Прием заявок на премию будет идти до 14 сентября. Отборочный этап и формирование лонг-листа пройдет с 15 сентября до 15 октября, формирование шорт-листа и определение победителей — с 16 октября до 18 декабря. Торжественная церемония награждения лауреатов премии намечена на 19 декабря, там победителям четырех номинаций вручат главный приз — 10 млн рублей.

Ранее Якушев рассказал о новых разработках Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров, среди них — уникальный автобус, способный работать в условиях Крайнего Севера. Образец успешно прошел испытания в экстремально низких температурах.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев приглашает уральских ученых поучаствовать в национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Обращение появилось на официальном сайте полпреда. «Премия „Вызов“ решает сразу несколько задач: поддержка ученых, аудит новых идей и решений и, конечно, повышение престижа научной деятельности. Призываю исследователей и изобретателей Уральского федерального округа принять участие в конкурсе. Это хороший шанс заявить о себе и представить свои наработки, которые, возможно, в будущем кардинально изменят нашу жизнь», — заявил Якушев. Полпред в УрФО считает, что подобные премии могут обеспечить науку новой инфраструктурой, которая поможет в исследованиях, а в будущем наработки можно внедрить на производстве. Благодаря подобным конкурсам раскрывается потенциал ученых. Прием заявок на премию будет идти до 14 сентября. Отборочный этап и формирование лонг-листа пройдет с 15 сентября до 15 октября, формирование шорт-листа и определение победителей — с 16 октября до 18 декабря. Торжественная церемония награждения лауреатов премии намечена на 19 декабря, там победителям четырех номинаций вручат главный приз — 10 млн рублей. Ранее Якушев рассказал о новых разработках Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров, среди них — уникальный автобус, способный работать в условиях Крайнего Севера. Образец успешно прошел испытания в экстремально низких температурах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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