Разбитая дорога отрезала жителей курганского села от областного центра

Сейчас дорога не подлежит восстановлению, считают местные жители Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Разрушенная дорога до села Светлый Дол в Курганской области отрезала местных жителей от областного центра. По их словам, меры по защиты дорожного полотна были предприняты слишком поздно.

«Разбитую дорогу на Светлый Дол можно было сохранить. Год назад все, кому не лень обсуждали вопрос моста через речку Мендеря. Пока плавали по грязи по объездной грунтовой дороге, пошла активная фаза разрушения дорожного полотна. <…> Превентивные меры не были предприняты. В итоге дорожное полотно полностью разрушилось. Люди оказались практически отрезаны от окружного центра. Идеи по защите данной дороги <…> в июле текущего года все же были реализованы, когда в них уже не было смысла», — сообщение опубликовано в telegram-канале ИС «Белозерское».

По мнению местных жителей, трассу до села Светлый Дол привели в аварийное состояние дорожники. На проезжей части образовалась огромная яма по всей ширине. Сельчане рассказывали, что большегрузы, которые доставляли материалы для строительства другой дороги, превратили эту в аварийную. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию территории, чтобы получить разъяснения. На момент публикации ответ не был получен.