21 июля 2023

В Екатеринбурге водитель Porsche таранил автомобили, убегая от полиции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция стреляла по колесам автомобиля нарушителя Фото:

Ранним утром на улице Блюхера, 43 в Екатеринбурге, полицейские гнались за автомобилем Porsche, который, пытаясь скрыться от погони, таранил припаркованные автомобили. Сотрудникам пришлось открыть огонь по колесам.

«Нас разбудили выстрелы. Полицейские стреляли по колесам Porsche, который пытался скрыться от экипажей ДПС. В результате погони несколько припаркованных машин пострадали, автомобиль виновника стоит без колеса», — сообщил URA.RU очевидец происшествия.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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Ранним утром на улице Блюхера, 43 в Екатеринбурге, полицейские гнались за автомобилем Porsche, который, пытаясь скрыться от погони, таранил припаркованные автомобили. Сотрудникам пришлось открыть огонь по колесам. «Нас разбудили выстрелы. Полицейские стреляли по колесам Porsche, который пытался скрыться от экипажей ДПС. В результате погони несколько припаркованных машин пострадали, автомобиль виновника стоит без колеса», — сообщил URA.RU очевидец происшествия. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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