Полиция стреляла по колесам автомобиля нарушителя
Ранним утром на улице Блюхера, 43 в Екатеринбурге, полицейские гнались за автомобилем Porsche, который, пытаясь скрыться от погони, таранил припаркованные автомобили. Сотрудникам пришлось открыть огонь по колесам.
«Нас разбудили выстрелы. Полицейские стреляли по колесам Porsche, который пытался скрыться от экипажей ДПС. В результате погони несколько припаркованных машин пострадали, автомобиль виновника стоит без колеса», — сообщил URA.RU очевидец происшествия.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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