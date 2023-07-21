21 июля 2023

Водителя Porsche Cayenne, который таранил машины в Екатеринбурге, забрали силовики. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция, спецсредства, наручники
Водитель иномарки, пытавшийся скрыться от силовиков, дает показания в отделе полиции Фото:

В Екатеринбурге мужчину-водителя Porsche Cayenne, который, пытаясь уйти от силовиков, утром 22 июля таранил автомобили во дворе на Блюхера, 43, увезли в отдел полиции. Там он дает показания, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водителя Porsche Cayenne доставили в отдел полиции. Он дает показания», — сообщили автоинспекторы.

Как писало URA.RU, мужчина, пытаясь скрыться от погони, въезжал в припаркованные авто. Сотрудники ГИБДД стреляли по колесам Porsche Cayenne, чтобы остановить водителя. Мужчина разнес восемь гражданских и три полицейских машины, пишет telegram-канал Shot. В ГИБДД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать инцидент позднее.

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В Екатеринбурге мужчину-водителя Porsche Cayenne, который, пытаясь уйти от силовиков, утром 22 июля таранил автомобили во дворе на Блюхера, 43, увезли в отдел полиции. Там он дает показания, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водителя Porsche Cayenne доставили в отдел полиции. Он дает показания», — сообщили автоинспекторы. Как писало URA.RU, мужчина, пытаясь скрыться от погони, въезжал в припаркованные авто. Сотрудники ГИБДД стреляли по колесам Porsche Cayenne, чтобы остановить водителя. Мужчина разнес восемь гражданских и три полицейских машины, пишет telegram-канал Shot. В ГИБДД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать инцидент позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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