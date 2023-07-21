Водителя Porsche Cayenne, который таранил машины в Екатеринбурге, забрали силовики. Видео

22 июля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Водитель иномарки, пытавшийся скрыться от силовиков, дает показания в отделе полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге мужчину-водителя Porsche Cayenne, который, пытаясь уйти от силовиков, утром 22 июля таранил автомобили во дворе на Блюхера, 43, увезли в отдел полиции. Там он дает показания, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водителя Porsche Cayenne доставили в отдел полиции. Он дает показания», — сообщили автоинспекторы. Как писало URA.RU, мужчина, пытаясь скрыться от погони, въезжал в припаркованные авто. Сотрудники ГИБДД стреляли по колесам Porsche Cayenne, чтобы остановить водителя. Мужчина разнес восемь гражданских и три полицейских машины, пишет telegram-канал Shot. В ГИБДД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать инцидент позднее.

В Екатеринбурге мужчину-водителя Porsche Cayenne, который, пытаясь уйти от силовиков, утром 22 июля таранил автомобили во дворе на Блюхера, 43, увезли в отдел полиции. Там он дает показания, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водителя Porsche Cayenne доставили в отдел полиции. Он дает показания», — сообщили автоинспекторы. Как писало URA.RU, мужчина, пытаясь скрыться от погони, въезжал в припаркованные авто. Сотрудники ГИБДД стреляли по колесам Porsche Cayenne, чтобы остановить водителя. Мужчина разнес восемь гражданских и три полицейских машины, пишет telegram-канал Shot. В ГИБДД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать инцидент позднее.