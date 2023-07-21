21 июля 2023

Пермячка похвасталась урожаем грибов без червей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Жительница Березников похвасталась урожаем грибов без червей Фото:

Жительница Березников (Пермский край) насобирала грибов, среди которых не попалось червивых. К своему комментарию в соцсети пермячка прикрепила фото.

«Пешком сходили. Грибов мало, но чистые, ни одного червивого», — написала Татьяна Ширяева в комментарии группы «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте».

В паблике жители Березников написали, что прогулка по лесу за грибами дает заряд бодрости и хорошего настроения. По мнению пермяков, грибной сезон в этом году радует приятными сюрпризами.

Ранее депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографиями собранных в лесу грибов. На снимках на странице депутата запечатлены полные ведра и поддоны с грибами.

Жительница Березников (Пермский край) похвасталась урожаем грибов без единого червя
Жительница Березников (Пермский край) похвасталась урожаем грибов без единого червя
Фото:

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Жительница Березников (Пермский край) насобирала грибов, среди которых не попалось червивых. К своему комментарию в соцсети пермячка прикрепила фото. «Пешком сходили. Грибов мало, но чистые, ни одного червивого», — написала Татьяна Ширяева в комментарии группы «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». В паблике жители Березников написали, что прогулка по лесу за грибами дает заряд бодрости и хорошего настроения. По мнению пермяков, грибной сезон в этом году радует приятными сюрпризами. Ранее депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографиями собранных в лесу грибов. На снимках на странице депутата запечатлены полные ведра и поддоны с грибами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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