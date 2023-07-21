Жительница Березников похвасталась урожаем грибов без червей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Березников (Пермский край) насобирала грибов, среди которых не попалось червивых. К своему комментарию в соцсети пермячка прикрепила фото.

«Пешком сходили. Грибов мало, но чистые, ни одного червивого», — написала Татьяна Ширяева в комментарии группы «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте».

В паблике жители Березников написали, что прогулка по лесу за грибами дает заряд бодрости и хорошего настроения. По мнению пермяков, грибной сезон в этом году радует приятными сюрпризами.

Ранее депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографиями собранных в лесу грибов. На снимках на странице депутата запечатлены полные ведра и поддоны с грибами.