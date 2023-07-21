Пятеро детей за сутки пострадали в ДТП в Свердловской области. Фото

22 июля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Один ребенок выехал на дорогу и попал под грузовик (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU За прошедшие сутки в Свердловской области пятеро детей пострадали в трех авариях. В двух случаях несовершеннолетние с разрешения родителей управляли мотобайками, которые не предназначены для езды по дорогам общего пользования, сообщили в областной Госавтоинспекции. «Пятеро детей пострадали в трех ДТП за минувшие сутки в Свердловской области. В двух случаях дети попали в аварию на мотобайках, езда на которых по дорогам общего пользования запрещена», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция66». В ДТП на мотобайках дети попали в Первоуральске и Богдановиче. Еще одна авария произошла в Екатеринбурге. Там 13-летний велосипедист выехал на проезжую часть и въехал в грузовик. Ребенок находится в больнице, он впал в кому. «Все эти случаи можно было предотвратить, если бы взрослые ограничили доступ детей к опасной технике, контролировали их досуг, разъясняли меры личной предосторожности и вырабатывали безопасные привычки», — отметили в ведомстве. Автоинспекторы проводят расследования по всем случившимся авариям. Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция66», https://t.me/gibdd_66 Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция66», https://t.me/gibdd_66 Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция66», https://t.me/gibdd_66 Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция66», https://t.me/gibdd_66

За прошедшие сутки в Свердловской области пятеро детей пострадали в трех авариях. В двух случаях несовершеннолетние с разрешения родителей управляли мотобайками, которые не предназначены для езды по дорогам общего пользования, сообщили в областной Госавтоинспекции. «Пятеро детей пострадали в трех ДТП за минувшие сутки в Свердловской области. В двух случаях дети попали в аварию на мотобайках, езда на которых по дорогам общего пользования запрещена», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция66». В ДТП на мотобайках дети попали в Первоуральске и Богдановиче. Еще одна авария произошла в Екатеринбурге. Там 13-летний велосипедист выехал на проезжую часть и въехал в грузовик. Ребенок находится в больнице, он впал в кому. «Все эти случаи можно было предотвратить, если бы взрослые ограничили доступ детей к опасной технике, контролировали их досуг, разъясняли меры личной предосторожности и вырабатывали безопасные привычки», — отметили в ведомстве. Автоинспекторы проводят расследования по всем случившимся авариям.