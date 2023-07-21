За прошедшие сутки в Свердловской области пятеро детей пострадали в трех авариях. В двух случаях несовершеннолетние с разрешения родителей управляли мотобайками, которые не предназначены для езды по дорогам общего пользования, сообщили в областной Госавтоинспекции.
«Пятеро детей пострадали в трех ДТП за минувшие сутки в Свердловской области. В двух случаях дети попали в аварию на мотобайках, езда на которых по дорогам общего пользования запрещена», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция66».
В ДТП на мотобайках дети попали в Первоуральске и Богдановиче. Еще одна авария произошла в Екатеринбурге. Там 13-летний велосипедист выехал на проезжую часть и въехал в грузовик. Ребенок находится в больнице, он впал в кому.
«Все эти случаи можно было предотвратить, если бы взрослые ограничили доступ детей к опасной технике, контролировали их досуг, разъясняли меры личной предосторожности и вырабатывали безопасные привычки», — отметили в ведомстве. Автоинспекторы проводят расследования по всем случившимся авариям.
За прошедшие сутки в Свердловской области пятеро детей пострадали в трех авариях. В двух случаях несовершеннолетние с разрешения родителей управляли мотобайками, которые не предназначены для езды по дорогам общего пользования, сообщили в областной Госавтоинспекции. «Пятеро детей пострадали в трех ДТП за минувшие сутки в Свердловской области. В двух случаях дети попали в аварию на мотобайках, езда на которых по дорогам общего пользования запрещена», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция66». В ДТП на мотобайках дети попали в Первоуральске и Богдановиче. Еще одна авария произошла в Екатеринбурге. Там 13-летний велосипедист выехал на проезжую часть и въехал в грузовик. Ребенок находится в больнице, он впал в кому. «Все эти случаи можно было предотвратить, если бы взрослые ограничили доступ детей к опасной технике, контролировали их досуг, разъясняли меры личной предосторожности и вырабатывали безопасные привычки», — отметили в ведомстве. Автоинспекторы проводят расследования по всем случившимся авариям.