21 июля 2023

Пятеро детей за сутки пострадали в ДТП в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Один ребенок выехал на дорогу и попал под грузовик (архивное фото) Фото:

За прошедшие сутки в Свердловской области пятеро детей пострадали в трех авариях. В двух случаях несовершеннолетние с разрешения родителей управляли мотобайками, которые не предназначены для езды по дорогам общего пользования, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Пятеро детей пострадали в трех ДТП за минувшие сутки в Свердловской области. В двух случаях дети попали в аварию на мотобайках, езда на которых по дорогам общего пользования запрещена», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция66».

В ДТП на мотобайках дети попали в Первоуральске и Богдановиче. Еще одна авария произошла в Екатеринбурге. Там 13-летний велосипедист выехал на проезжую часть и въехал в грузовик. Ребенок находится в больнице, он впал в кому.

«Все эти случаи можно было предотвратить, если бы взрослые ограничили доступ детей к опасной технике, контролировали их досуг, разъясняли меры личной предосторожности и вырабатывали безопасные привычки», — отметили в ведомстве. Автоинспекторы проводят расследования по всем случившимся авариям.

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За прошедшие сутки в Свердловской области пятеро детей пострадали в трех авариях. В двух случаях несовершеннолетние с разрешения родителей управляли мотобайками, которые не предназначены для езды по дорогам общего пользования, сообщили в областной Госавтоинспекции. «Пятеро детей пострадали в трех ДТП за минувшие сутки в Свердловской области. В двух случаях дети попали в аварию на мотобайках, езда на которых по дорогам общего пользования запрещена», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция66». В ДТП на мотобайках дети попали в Первоуральске и Богдановиче. Еще одна авария произошла в Екатеринбурге. Там 13-летний велосипедист выехал на проезжую часть и въехал в грузовик. Ребенок находится в больнице, он впал в кому. «Все эти случаи можно было предотвратить, если бы взрослые ограничили доступ детей к опасной технике, контролировали их досуг, разъясняли меры личной предосторожности и вырабатывали безопасные привычки», — отметили в ведомстве. Автоинспекторы проводят расследования по всем случившимся авариям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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