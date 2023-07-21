Пропавшего две недели назад в Челябинске мужчину нашли мертвым в карьере

Пропавший 8 июля в Челябинске Владимир С. был найден мертвым. Информацию об этом сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети. По данным источника URA.RU, тело мужчины достали из воды карьера в Металлургическом районе.
«Найден. Погиб. Наши соболезнования родным и близким», — сообщается в группе «ЛизаАлерт» в «ВКонтакте».
По данным URA.RU, тело 22-летнего мужчины достали из воды в карьере, который находится по улице Байкальской в Металлургическом районе. По предварительным данным, на теле погибшего нет следов насильственной смерти. Отрабатывается версия, что мужчина мог утонуть.
URA.RU направило запрос в СУ СК по Челябинской области. Ответ будет опубликован после его получения.
Ранее в карьере «Яблонька» в Челябинске обнаружили тело пропавшего около двух недель назад Игоря.Б. Также отрабатывается версия, что мужчина мог утонуть.
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