Пропавшего две недели назад в Челябинске мужчину нашли мертвым в карьере

22 июля 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Погибший мужчина пропал в Челябинске 8 июля 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пропавший 8 июля в Челябинске Владимир С. был найден мертвым. Информацию об этом сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети. По данным источника URA.RU, тело мужчины достали из воды карьера в Металлургическом районе. «Найден. Погиб. Наши соболезнования родным и близким», — сообщается в группе «ЛизаАлерт» в «ВКонтакте». По данным URA.RU, тело 22-летнего мужчины достали из воды в карьере, который находится по улице Байкальской в Металлургическом районе. По предварительным данным, на теле погибшего нет следов насильственной смерти. Отрабатывается версия, что мужчина мог утонуть. URA.RU направило запрос в СУ СК по Челябинской области. Ответ будет опубликован после его получения. Ранее в карьере «Яблонька» в Челябинске обнаружили тело пропавшего около двух недель назад Игоря.Б. Также отрабатывается версия, что мужчина мог утонуть.

Пропавший 8 июля в Челябинске Владимир С. был найден мертвым. Информацию об этом сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети. По данным источника URA.RU, тело мужчины достали из воды карьера в Металлургическом районе. «Найден. Погиб. Наши соболезнования родным и близким», — сообщается в группе «ЛизаАлерт» в «ВКонтакте». По данным URA.RU, тело 22-летнего мужчины достали из воды в карьере, который находится по улице Байкальской в Металлургическом районе. По предварительным данным, на теле погибшего нет следов насильственной смерти. Отрабатывается версия, что мужчина мог утонуть. URA.RU направило запрос в СУ СК по Челябинской области. Ответ будет опубликован после его получения. Ранее в карьере «Яблонька» в Челябинске обнаружили тело пропавшего около двух недель назад Игоря.Б. Также отрабатывается версия, что мужчина мог утонуть.