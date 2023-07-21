21 июля 2023

Пропавшего две недели назад в Челябинске мужчину нашли мертвым в карьере

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Погибший мужчина пропал в Челябинске 8 июля 2023 года Фото:

Пропавший 8 июля в Челябинске Владимир С. был найден мертвым. Информацию об этом сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети. По данным источника URA.RU, тело мужчины достали из воды карьера в Металлургическом районе.

«Найден. Погиб. Наши соболезнования родным и близким», — сообщается в группе «ЛизаАлерт» в «ВКонтакте».

По данным URA.RU, тело 22-летнего мужчины достали из воды в карьере, который находится по улице Байкальской в Металлургическом районе. По предварительным данным, на теле погибшего нет следов насильственной смерти. Отрабатывается версия, что мужчина мог утонуть.

URA.RU направило запрос в СУ СК по Челябинской области. Ответ будет опубликован после его получения.

Ранее в карьере «Яблонька» в Челябинске обнаружили тело пропавшего около двух недель назад Игоря.Б. Также отрабатывается версия, что мужчина мог утонуть.

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Пропавший 8 июля в Челябинске Владимир С. был найден мертвым. Информацию об этом сообщили в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети. По данным источника URA.RU, тело мужчины достали из воды карьера в Металлургическом районе. «Найден. Погиб. Наши соболезнования родным и близким», — сообщается в группе «ЛизаАлерт» в «ВКонтакте». По данным URA.RU, тело 22-летнего мужчины достали из воды в карьере, который находится по улице Байкальской в Металлургическом районе. По предварительным данным, на теле погибшего нет следов насильственной смерти. Отрабатывается версия, что мужчина мог утонуть. URA.RU направило запрос в СУ СК по Челябинской области. Ответ будет опубликован после его получения. Ранее в карьере «Яблонька» в Челябинске обнаружили тело пропавшего около двух недель назад Игоря.Б. Также отрабатывается версия, что мужчина мог утонуть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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