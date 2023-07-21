21 июля 2023

В Екатеринбурге на фестивале заметили толпу ростовых кукол с лицом шефа Ивлева. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Константином Ивлевым в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, ивлев константин
Ростовые куклы с лицом шеф-повара Константина Ивлева фотографируются с гостями фестиваля Фото:

В Екатеринбурге на фестивале «Да, шеф», который пройдет 22 и 23 июля в парке Маяковского, заметили толпу ростовых кукол с лицом шеф-повара Константина Ивлева. Они подходят и фотографируются с гостями кулинарного фестиваля, сообщил журналист URA.RU с места событий.

«По парку Маяковского бегают ростовые куклы с лицом Константина Ивлева. Они фотографируются со всеми желающими», — рассказал корреспондент агентства.

В парке много различных фотозон. Есть игровые зоны, где гости могут поиграть в настольные игры. Также проходят спортивные конкурсы. «Есть и шатры с мастер-классами. К примеру, в одном вьетнамские повара приготовили фобо и угостили всех желающих», — рассказал журналист. В 14:00 начнется костюмированный парад, который возглавит Ивлев. Фестиваль откроют в 14:45.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург прилетел шеф Константин Ивлев. Его супруга проведет кулинарный фестиваль.

Ростовые куклы с лицом шеф-повара Ивлева
Ростовые куклы с лицом шеф-повара Ивлева
Фото:
В парке Маяковского можно приобрести мерч фестиваля
В парке Маяковского можно приобрести мерч фестиваля
Фото:
Есть и атрибутика с Ивлевым
Есть и атрибутика с Ивлевым
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Фестиваль пройдет 22 и 23 июля
Фестиваль пройдет 22 и 23 июля
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В Екатеринбурге на фестивале «Да, шеф», который пройдет 22 и 23 июля в парке Маяковского, заметили толпу ростовых кукол с лицом шеф-повара Константина Ивлева. Они подходят и фотографируются с гостями кулинарного фестиваля, сообщил журналист URA.RU с места событий. «По парку Маяковского бегают ростовые куклы с лицом Константина Ивлева. Они фотографируются со всеми желающими», — рассказал корреспондент агентства. В парке много различных фотозон. Есть игровые зоны, где гости могут поиграть в настольные игры. Также проходят спортивные конкурсы. «Есть и шатры с мастер-классами. К примеру, в одном вьетнамские повара приготовили фобо и угостили всех желающих», — рассказал журналист. В 14:00 начнется костюмированный парад, который возглавит Ивлев. Фестиваль откроют в 14:45. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург прилетел шеф Константин Ивлев. Его супруга проведет кулинарный фестиваль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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