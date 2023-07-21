В Екатеринбурге на фестивале заметили толпу ростовых кукол с лицом шефа Ивлева. Фото

22 июля 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Ростовые куклы с лицом шеф-повара Константина Ивлева фотографируются с гостями фестиваля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на фестивале «Да, шеф», который пройдет 22 и 23 июля в парке Маяковского, заметили толпу ростовых кукол с лицом шеф-повара Константина Ивлева. Они подходят и фотографируются с гостями кулинарного фестиваля, сообщил журналист URA.RU с места событий. «По парку Маяковского бегают ростовые куклы с лицом Константина Ивлева. Они фотографируются со всеми желающими», — рассказал корреспондент агентства. В парке много различных фотозон. Есть игровые зоны, где гости могут поиграть в настольные игры. Также проходят спортивные конкурсы. «Есть и шатры с мастер-классами. К примеру, в одном вьетнамские повара приготовили фобо и угостили всех желающих», — рассказал журналист. В 14:00 начнется костюмированный парад, который возглавит Ивлев. Фестиваль откроют в 14:45. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург прилетел шеф Константин Ивлев. Его супруга проведет кулинарный фестиваль. Ростовые куклы с лицом шеф-повара Ивлева Фото: Екатерина Крылова © URA.RU В парке Маяковского можно приобрести мерч фестиваля Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Есть и атрибутика с Ивлевым Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фестиваль пройдет 22 и 23 июля Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Фото: Екатерина Крылова © URA.RU

В Екатеринбурге на фестивале «Да, шеф», который пройдет 22 и 23 июля в парке Маяковского, заметили толпу ростовых кукол с лицом шеф-повара Константина Ивлева. Они подходят и фотографируются с гостями кулинарного фестиваля, сообщил журналист URA.RU с места событий. «По парку Маяковского бегают ростовые куклы с лицом Константина Ивлева. Они фотографируются со всеми желающими», — рассказал корреспондент агентства. В парке много различных фотозон. Есть игровые зоны, где гости могут поиграть в настольные игры. Также проходят спортивные конкурсы. «Есть и шатры с мастер-классами. К примеру, в одном вьетнамские повара приготовили фобо и угостили всех желающих», — рассказал журналист. В 14:00 начнется костюмированный парад, который возглавит Ивлев. Фестиваль откроют в 14:45. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург прилетел шеф Константин Ивлев. Его супруга проведет кулинарный фестиваль.