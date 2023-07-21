21 июля 2023

Повар Ивлев приехал в Екатеринбург ради фестиваля «Да, шеф». Видео

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Интервью с Константином Ивлевым в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, ивлев константин
Константин Ивлев приехал в Екатеринбург с супругой Фото:

Именитый российский шеф-повар Константин Ивлев приехал в Екатеринбург на фестиваль «Да, шеф», который пройдет 22 и 23 июля в екатеринбургском парке Маяковского. Об этом сообщили в соцсети.

«Константин Ивлев прибыл в Екатеринбург», — пишет telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Ивлев направляется в парк Маяковского.

Вместе с Ивлевым приехала его супруга Валерия, которая станет ведущей. Фестиваль проведут в честь 300-летия Екатеринбурга. Состязание кулинаров начнется в 15:00.

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Именитый российский шеф-повар Константин Ивлев приехал в Екатеринбург на фестиваль «Да, шеф», который пройдет 22 и 23 июля в екатеринбургском парке Маяковского. Об этом сообщили в соцсети. «Константин Ивлев прибыл в Екатеринбург», — пишет telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Ивлев направляется в парк Маяковского. Вместе с Ивлевым приехала его супруга Валерия, которая станет ведущей. Фестиваль проведут в честь 300-летия Екатеринбурга. Состязание кулинаров начнется в 15:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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