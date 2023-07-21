Константин Ивлев приехал в Екатеринбург с супругой
Именитый российский шеф-повар Константин Ивлев приехал в Екатеринбург на фестиваль «Да, шеф», который пройдет 22 и 23 июля в екатеринбургском парке Маяковского. Об этом сообщили в соцсети.
«Константин Ивлев прибыл в Екатеринбург», — пишет telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». Ивлев направляется в парк Маяковского.
Вместе с Ивлевым приехала его супруга Валерия, которая станет ведущей. Фестиваль проведут в честь 300-летия Екатеринбурга. Состязание кулинаров начнется в 15:00.
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