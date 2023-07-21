В Екатеринбурге от инспекторов на Porsche Cayenne удирал мужчина с церковной тату на груди. Фото

22 июля 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Мужчину поймали и заблокировали во дворе дома на Блюхера, 43 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге утром 22 июля от силовиков на Porsche Cayenne пытался скрыться 46-летний мужчина с татуировкой в виде иконы на груди, сообщил URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Мужчина, пытаясь скрыться, протаранил несколько автомобилей во дворе на Блюхера, 43. «Личность мужчины, который пытался скрыться от силовиков, раскрыта. Им оказался 46-летний уроженец Алапаевска. Его грудь „украшает“ большое изображение в виде иконы, но поведение у него явно неподобающее человеку, живущему по религиозным канонам», — пояснил полковник Горелых. Он добавил, что мужчина ранее уже был судим. По словам Валерия Горелых, наряд ДПС погнался за Porsche Cayenne около четырех утра. Водитель иномарки проехал перекресток на красный сигнал светофора. «Лихач не реагировал на требования о немедленной остановке», — добавил полковник. К погоне подключились наряды ОВД. Затем во дворе Блюхера, 43 иномарку заблокировали, однако водитель Porsche Cayenne пытался ретироваться, тараня служебные и гражданские машины. После этого силовики выстрелили по колесам машины, чтобы окончательно остановить водителя. Мужчину доставили в отдел полиции. У него взяли биоматериалы для определения наличия или отсутствия в организме запрещенных веществ. В полиции подозреваемый на вопросы сотрудников ведомства не отвечает. «Он играет в молчанку, словно бывалый рецидивист», — отметил Горелых. Против мужчины составлены административные материалы. О погоне URA.RU сообщили жители двора, которые проснулись от выстрелов пистолета. Они пояснили, что водитель иномарки пытался скрыться от силовиков, тараня другие машины. По данным Горелых, повреждения получили три патрульных машины ДПС и шесть гражданских, включая собственный Porsche Cayenne. Подозреваемого привезли в отдел полиции Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге утром 22 июля от силовиков на Porsche Cayenne пытался скрыться 46-летний мужчина с татуировкой в виде иконы на груди, сообщил URA.RU глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Мужчина, пытаясь скрыться, протаранил несколько автомобилей во дворе на Блюхера, 43. «Личность мужчины, который пытался скрыться от силовиков, раскрыта. Им оказался 46-летний уроженец Алапаевска. Его грудь „украшает“ большое изображение в виде иконы, но поведение у него явно неподобающее человеку, живущему по религиозным канонам», — пояснил полковник Горелых. Он добавил, что мужчина ранее уже был судим. По словам Валерия Горелых, наряд ДПС погнался за Porsche Cayenne около четырех утра. Водитель иномарки проехал перекресток на красный сигнал светофора. «Лихач не реагировал на требования о немедленной остановке», — добавил полковник. К погоне подключились наряды ОВД. Затем во дворе Блюхера, 43 иномарку заблокировали, однако водитель Porsche Cayenne пытался ретироваться, тараня служебные и гражданские машины. После этого силовики выстрелили по колесам машины, чтобы окончательно остановить водителя. Мужчину доставили в отдел полиции. У него взяли биоматериалы для определения наличия или отсутствия в организме запрещенных веществ. В полиции подозреваемый на вопросы сотрудников ведомства не отвечает. «Он играет в молчанку, словно бывалый рецидивист», — отметил Горелых. Против мужчины составлены административные материалы. О погоне URA.RU сообщили жители двора, которые проснулись от выстрелов пистолета. Они пояснили, что водитель иномарки пытался скрыться от силовиков, тараня другие машины. По данным Горелых, повреждения получили три патрульных машины ДПС и шесть гражданских, включая собственный Porsche Cayenne.