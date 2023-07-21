Сельчане с курганской «Рублевки» остались без ремонта дороги, обещанного Шумковым

Депутат гордумы Камшилов рассказал, что в курганском селе после обещаний Шумкова не чинят дорогу

Жители Введенского остались без ремонта дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям села Введенское в Кетовском округе (иногда называют курганской «Рублевкой») уже несколько лет подряд власти обещают отремонтировать дорогу на улице Попова. Просьбы о ремонте дошли до губернатора Вадима Шумкова, который также пообещал, что ремонт сделают в 2023 году. Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Об этом URA.RU рассказал общественник, депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Улица Попова идет через все село Введенское в сторону больницы. Дорога вся разбита и по ней перестали ездить автобусы, поэтому почти два километра люди добираются пешком до поликлиники. Сначала власти обещали сделать ремонт дороги в 2022 году, потом приезжал Шумков и пообещал, что в 2023 году точно будет ремонт. Но, воз и ныне там», — уточнил Камшилов.

По словам общественника, власти долго не могли разобраться — кто должен делать дорогу. Дорога от села до больницы и дальше в сторону поселка Чернавский — областная, а земля под ней принадлежит Кетовскому округу.

«Получил ответ от ГКУ „Курганавтодор“ в котором сказано, что после принятия бюджета Курганской области на 2024—2025 годы, сведения о необходимости ремонта дороги будут направлены в региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ», — уточнил Камшилов.

Депутат подчеркнул, что жители очень ждут обещанную Шумковым дорогу. По мнению Камшилова, людям нужен результат, а не бюрократическая переписка, от которой мало толку.

URA.RU направило редакционный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области, чтобы выяснить причины, из-за которых в селе Введенском затягивается ремонт дороги на улице Попова. Публикация дополнится после получения ответа.

Ранее в Кургане следователи опрашивали жителей домов рядом с дорогой на улице 2-я Часовая. Мэрия отчиталась, что ремонт произведен, но следователь намеряла 700 метров, где ремонта не было. Об этом URA.RU рассказали жители Кургана.