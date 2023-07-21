Челябинские мэры устроили стрельбу. Фото

22 июля 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер вручил награду главе Красноармейского района Сергею Сергееву Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Главы городов Челябинской области в рамках 45-х сельских спортивных игр «Золотой колос» провели соревнования по стрельбе. На церемонии открытия мероприятия губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил победителям турнира награды, сообщили URA.RU в областном правительстве. «Финал 45-х Областных летних сельских спортивных игр „Золотой колос“ проходит с 21 по 23 июля в селе Долгодеревенское Сосновского района. Сегодня на стадионе „Олимп“ прошло торжественное открытие, в котором принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — отметили в пресс-службе областного правительства. Зажег огонь игр «Золотой колос» бронзовый призер Олимпийских игр Юрий Степкин. В этом году в сельской спартакиаде соревнуются 22 муниципальных района и более двух тысяч атлетов старше 18 лет. Накануне, 21 июля, в день открытия игр «Золотой колос» прошли соревнования по стрельбе среди руководителей муниципалитетов. Победителем стал глава Красноармейского района Сергей Сергеев. «Второе место занял глава Аргаяшского района Игорь Ишимов, третье место у заместителя главы Верхнеуральского муниципального района Ирины Богруденко. У главы Сосновского района Евгения Ваганова четвертое место. Глава Увельского района Сергей Рослов стал пятый», — сообщает «Сосновская нива». Награды победителям турнира вручил Алексей Текслер. Также сегодня на стадионе «Олимп» пройдут легкоатлетические эстафеты, соревнования по футболу. Завершится мероприятие праздничным концертом. Ранее губернатор Алексей Текслер открыл новый стадион под Челябинском. В 2022 году в селе Долгодеревенское Сосновского района был торжественно открыт стадион «Олимп». Губернатор Алексей Текслер посетил церемонию открытия 45-х сельских спортивных игр «Золотой колос» Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Соревнования «Золотой колос» прошли в селе Долгодеревенское Сосновского района Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Глава Сосновского района Евгений Ваганов занял четвертое место в турнире по стрельбе среди глав муниципалитетов Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Зажег огонь игр «Золотой колос» бронзовый призер Олимпийских игр Юрий Степкин Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главы городов Челябинской области в рамках 45-х сельских спортивных игр «Золотой колос» провели соревнования по стрельбе. На церемонии открытия мероприятия губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил победителям турнира награды, сообщили URA.RU в областном правительстве. «Финал 45-х Областных летних сельских спортивных игр „Золотой колос“ проходит с 21 по 23 июля в селе Долгодеревенское Сосновского района. Сегодня на стадионе „Олимп“ прошло торжественное открытие, в котором принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — отметили в пресс-службе областного правительства. Зажег огонь игр «Золотой колос» бронзовый призер Олимпийских игр Юрий Степкин. В этом году в сельской спартакиаде соревнуются 22 муниципальных района и более двух тысяч атлетов старше 18 лет. Накануне, 21 июля, в день открытия игр «Золотой колос» прошли соревнования по стрельбе среди руководителей муниципалитетов. Победителем стал глава Красноармейского района Сергей Сергеев. «Второе место занял глава Аргаяшского района Игорь Ишимов, третье место у заместителя главы Верхнеуральского муниципального района Ирины Богруденко. У главы Сосновского района Евгения Ваганова четвертое место. Глава Увельского района Сергей Рослов стал пятый», — сообщает «Сосновская нива». Награды победителям турнира вручил Алексей Текслер. Также сегодня на стадионе «Олимп» пройдут легкоатлетические эстафеты, соревнования по футболу. Завершится мероприятие праздничным концертом. Ранее губернатор Алексей Текслер открыл новый стадион под Челябинском. В 2022 году в селе Долгодеревенское Сосновского района был торжественно открыт стадион «Олимп».