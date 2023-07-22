МО РФ: нанесен удар по академии ВСУ во Львове с польскими наемниками

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ВС РФ ударили по академии с наемниками 6 июля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удар по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове. В результате удара были уничтожены польские и немецкие наемники, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования, по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове уничтожено большое количество польских и немецких наемников», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что удар был нанесен 6 июля.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было ликвидировано около 4990 иностранных наемников. Еще 4910 наемников сбежали с фронта и покинули Украину.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации иностранных наемников в Николаеве. Они располагались в гостинице. Также были нанесены удары по порту и верфи, где строят военные катера.

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Российские войска нанесли удар по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове. В результате удара были уничтожены польские и немецкие наемники, сообщили в Минобороны РФ. «В результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования, по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове уничтожено большое количество польских и немецких наемников», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что удар был нанесен 6 июля. По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было ликвидировано около 4990 иностранных наемников. Еще 4910 наемников сбежали с фронта и покинули Украину. Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации иностранных наемников в Николаеве. Они располагались в гостинице. Также были нанесены удары по порту и верфи, где строят военные катера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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