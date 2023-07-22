МО РФ: нанесен удар по академии ВСУ во Львове с польскими наемниками

ВС РФ ударили по академии с наемниками 6 июля Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удар по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове. В результате удара были уничтожены польские и немецкие наемники, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования, по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове уничтожено большое количество польских и немецких наемников», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что удар был нанесен 6 июля.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было ликвидировано около 4990 иностранных наемников. Еще 4910 наемников сбежали с фронта и покинули Украину.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации иностранных наемников в Николаеве. Они располагались в гостинице. Также были нанесены удары по порту и верфи, где строят военные катера.