Звездный шеф Ивлев назвал имя любимого ресторатора из Екатеринбурга

Любимым ресторатором из Екатеринбурга у звездного шеф-повара Константина Ивлева является Олег Ананьев. Его заведения повар считает самыми вкусными в городе. Об этом Ивлев заявил журналистам на гастрономическом фестивале «Да, шеф!», который 22 июля проходит в парке Маяковского.
«Я уже два года не был в Екатеринбурге — крайний раз я приезжал с программой „На ножах“. Но у меня здесь есть друг Олег Ананьев, и он меня как-то возил по своим ресторанам. Я его знаю еще с начала 2000-х годов, поэтому точное название [заведения] не помню, но в его ресторанах очень вкусно», — рассказал Ивлев.
Олег Ананьев был экс-руководителем ресторанов «Труффальдино», «Хаш» и «Барборис». В 2021 году он перешел на работу в торговую компанию «Сима-ленд». Как сообщил сам бизнесмен, он стал руководителем отдела технологии и развития. Однако свой пост он покинул летом прошлого года.
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