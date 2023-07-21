21 июля 2023

Звездный шеф Ивлев назвал имя любимого ресторатора из Екатеринбурга

Шеф-повар Константин Ивлев назвал Олега Ананьева любимым ресторатором в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Константином Ивлевым в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, ананьев олег, ивлев константин
Константин Ивлев признался, что давно дружит с Ананьевым Фото:

Любимым ресторатором из Екатеринбурга у звездного шеф-повара Константина Ивлева является Олег Ананьев. Его заведения повар считает самыми вкусными в городе. Об этом Ивлев заявил журналистам на гастрономическом фестивале «Да, шеф!», который 22 июля проходит в парке Маяковского.

«Я уже два года не был в Екатеринбурге — крайний раз я приезжал с программой „На ножах“. Но у меня здесь есть друг Олег Ананьев, и он меня как-то возил по своим ресторанам. Я его знаю еще с начала 2000-х годов, поэтому точное название [заведения] не помню, но в его ресторанах очень вкусно», — рассказал Ивлев.

Олег Ананьев был экс-руководителем ресторанов «Труффальдино», «Хаш» и «Барборис». В 2021 году он перешел на работу в торговую компанию «Сима-ленд». Как сообщил сам бизнесмен, он стал руководителем отдела технологии и развития. Однако свой пост он покинул летом прошлого года.

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Любимым ресторатором из Екатеринбурга у звездного шеф-повара Константина Ивлева является Олег Ананьев. Его заведения повар считает самыми вкусными в городе. Об этом Ивлев заявил журналистам на гастрономическом фестивале «Да, шеф!», который 22 июля проходит в парке Маяковского. «Я уже два года не был в Екатеринбурге — крайний раз я приезжал с программой „На ножах“. Но у меня здесь есть друг Олег Ананьев, и он меня как-то возил по своим ресторанам. Я его знаю еще с начала 2000-х годов, поэтому точное название [заведения] не помню, но в его ресторанах очень вкусно», — рассказал Ивлев. Олег Ананьев был экс-руководителем ресторанов «Труффальдино», «Хаш» и «Барборис». В 2021 году он перешел на работу в торговую компанию «Сима-ленд». Как сообщил сам бизнесмен, он стал руководителем отдела технологии и развития. Однако свой пост он покинул летом прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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