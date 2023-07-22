Погибшего на СВО военкора Журавлева похоронят в Екатеринбурге

Ростиславу Журавлеву было 34 года
Погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлев по желанию материи похоронят в Екатеринбурге, где он родился. Об этом заявил журналист Дмитрий Киселев.
«Журавлева по желанию матери похоронят в Екатеринбурге, он тут родился», — передает слова Киселева РИА Новости. Журавлеву было 34 года.
Журавлев погиб под обстрелами ВСУ. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.
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