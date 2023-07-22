Погибшего на СВО военкора Журавлева похоронят в Екатеринбурге

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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
Ростиславу Журавлеву было 34 года Фото:

Погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлев по желанию материи похоронят в Екатеринбурге, где он родился. Об этом заявил журналист Дмитрий Киселев.

«Журавлева по желанию матери похоронят в Екатеринбурге, он тут родился», — передает слова Киселева РИА Новости. Журавлеву было 34 года.

Журавлев погиб под обстрелами ВСУ. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.

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Погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлев по желанию материи похоронят в Екатеринбурге, где он родился. Об этом заявил журналист Дмитрий Киселев. «Журавлева по желанию матери похоронят в Екатеринбурге, он тут родился», — передает слова Киселева РИА Новости. Журавлеву было 34 года. Журавлев погиб под обстрелами ВСУ. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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