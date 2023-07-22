Погибшего на СВО военкора Журавлева похоронят в Екатеринбурге

22 июля 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Ростиславу Журавлеву было 34 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлев по желанию материи похоронят в Екатеринбурге, где он родился. Об этом заявил журналист Дмитрий Киселев. «Журавлева по желанию матери похоронят в Екатеринбурге, он тут родился», — передает слова Киселева РИА Новости. Журавлеву было 34 года. Журавлев погиб под обстрелами ВСУ. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.

Погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлев по желанию материи похоронят в Екатеринбурге, где он родился. Об этом заявил журналист Дмитрий Киселев. «Журавлева по желанию матери похоронят в Екатеринбурге, он тут родился», — передает слова Киселева РИА Новости. Журавлеву было 34 года. Журавлев погиб под обстрелами ВСУ. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.