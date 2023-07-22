В зоне СВО погиб военкор РИА Новости

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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
Ростислав Журавлев погиб под обстрелом ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации на Украине. Он находился под обстрелом ВСУ.

«Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб», — передает РИА Новости в своем telegram-канале. Уточняется, что Журавлев вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ в зоне спецоперации в районе Пятихатки. Ранения также получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.

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Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации на Украине. Он находился под обстрелом ВСУ. «Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб», — передает РИА Новости в своем telegram-канале. Уточняется, что Журавлев вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ в зоне спецоперации в районе Пятихатки. Ранения также получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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