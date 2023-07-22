В зоне СВО погиб военкор РИА Новости 22 июля 2023 в 15:46 Размер текста - 17 + Ростислав Журавлев погиб под обстрелом ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации на Украине. Он находился под обстрелом ВСУ. «Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб», — передает РИА Новости в своем telegram-канале. Уточняется, что Журавлев вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ в зоне спецоперации в районе Пятихатки. Ранения также получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации на Украине. Он находился под обстрелом ВСУ. «Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб», — передает РИА Новости в своем telegram-канале. Уточняется, что Журавлев вместе с группой журналистов попал под обстрел ВСУ в зоне спецоперации в районе Пятихатки. Ранения также получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям