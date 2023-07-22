Куйвашев отправил министра в Челябинскую область, где в ДТП попали свердловские спортсмены

22 июля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев отправил в соседнюю область Леонида Рапопорта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному министерству здравоохранения включиться в процесс оказания помощи свердловским спортсменам-велосипедистам, которые 22 июля попали в ДТП с лесовозом на трассе Кыштым-Большие Егусты. Также Куйвашев отправил в соседнюю область свердловского министра спорта Леонида Рапопорта, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев поручил Миздраву Свердловской области включиться в процесс оказания помощи свердловским спорстсменам-велосипедистам, пострадавшим в ДТП в Челябинской области. Также туда выехал министр спорта Леонид Рапопорт», — пишет ДИП в telegram-канале. Также по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место происшествия выехала первый заместитель минспорта Анна Кодина, сообщили URA.RU в правительстве региона. В аварии пострадали шесть человек: пять спортсменов (от 2003 до 2008 годов рождения) и их тренер. Они возвращались с соревнований по мантинбайку и столкнулись с лесовозом. Пострадавших увезли в больницу Кыштыма.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному министерству здравоохранения включиться в процесс оказания помощи свердловским спортсменам-велосипедистам, которые 22 июля попали в ДТП с лесовозом на трассе Кыштым-Большие Егусты. Также Куйвашев отправил в соседнюю область свердловского министра спорта Леонида Рапопорта, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев поручил Миздраву Свердловской области включиться в процесс оказания помощи свердловским спорстсменам-велосипедистам, пострадавшим в ДТП в Челябинской области. Также туда выехал министр спорта Леонид Рапопорт», — пишет ДИП в telegram-канале. Также по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место происшествия выехала первый заместитель минспорта Анна Кодина, сообщили URA.RU в правительстве региона. В аварии пострадали шесть человек: пять спортсменов (от 2003 до 2008 годов рождения) и их тренер. Они возвращались с соревнований по мантинбайку и столкнулись с лесовозом. Пострадавших увезли в больницу Кыштыма.