Свердловская команда по велоспорту попала в ДТП с лесовозом в Челябинской области

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ДТП на улице Малышева. Екатеринбург, знак инвалид, дтп, вывернутое колесо
Машина со спортсмена столкнулась с лесовозом на трассе Кыштым-Большие Егусты (архивное фото) Фото:

Команда по велоспорту из Свердловской области 22 июля попала в ДТП с лесовозом на 13-м километре автодороги Кыштым-Большие Егусты. В аварии пострадали шесть человек, их увезли в больницу Кыштыма Челябинской области, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«По данным экстренных служб, на 13-м км трассы Кыштым-Большие Егусты в ДТП попала команда по велоспорту из Свердловской области. Шестерых человек доставили в больницу Кыштыма после столкновения с лесовозом», — пишет ДИП в telegram-канале.

В ДТП пострадали члены команды и их тренер. Врачи заявляют, что угрозы для жизни спортсменов нет. «В случае возникновения необходимости свердловские медики готовы перегоспитализировать спортсменов в больницы Свердловской области», — добавили в ДИП.

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Команда по велоспорту из Свердловской области 22 июля попала в ДТП с лесовозом на 13-м километре автодороги Кыштым-Большие Егусты. В аварии пострадали шесть человек, их увезли в больницу Кыштыма Челябинской области, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «По данным экстренных служб, на 13-м км трассы Кыштым-Большие Егусты в ДТП попала команда по велоспорту из Свердловской области. Шестерых человек доставили в больницу Кыштыма после столкновения с лесовозом», — пишет ДИП в telegram-канале. В ДТП пострадали члены команды и их тренер. Врачи заявляют, что угрозы для жизни спортсменов нет. «В случае возникновения необходимости свердловские медики готовы перегоспитализировать спортсменов в больницы Свердловской области», — добавили в ДИП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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