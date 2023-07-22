Свердловская команда по велоспорту попала в ДТП с лесовозом в Челябинской области

22 июля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Машина со спортсмена столкнулась с лесовозом на трассе Кыштым-Большие Егусты (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU Команда по велоспорту из Свердловской области 22 июля попала в ДТП с лесовозом на 13-м километре автодороги Кыштым-Большие Егусты. В аварии пострадали шесть человек, их увезли в больницу Кыштыма Челябинской области, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «По данным экстренных служб, на 13-м км трассы Кыштым-Большие Егусты в ДТП попала команда по велоспорту из Свердловской области. Шестерых человек доставили в больницу Кыштыма после столкновения с лесовозом», — пишет ДИП в telegram-канале. В ДТП пострадали члены команды и их тренер. Врачи заявляют, что угрозы для жизни спортсменов нет. «В случае возникновения необходимости свердловские медики готовы перегоспитализировать спортсменов в больницы Свердловской области», — добавили в ДИП.

Команда по велоспорту из Свердловской области 22 июля попала в ДТП с лесовозом на 13-м километре автодороги Кыштым-Большие Егусты. В аварии пострадали шесть человек, их увезли в больницу Кыштыма Челябинской области, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «По данным экстренных служб, на 13-м км трассы Кыштым-Большие Егусты в ДТП попала команда по велоспорту из Свердловской области. Шестерых человек доставили в больницу Кыштыма после столкновения с лесовозом», — пишет ДИП в telegram-канале. В ДТП пострадали члены команды и их тренер. Врачи заявляют, что угрозы для жизни спортсменов нет. «В случае возникновения необходимости свердловские медики готовы перегоспитализировать спортсменов в больницы Свердловской области», — добавили в ДИП.