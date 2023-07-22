Зеленский обсудил с генсеком НАТО открытие «зернового коридора»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом необходимые действия для открытия «зернового коридора». Об этом сообщил сам украинский лидер.
«Определили [со Столтенбергом] первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и функционирования черноморского „зернового коридора“», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он обсудил с генсеком НАТО потенциальные риски для мирового продовольственного рынка.
Россия приняла решение о выходе из зерновой сделки 17 июля. Российский лидер Владимир Путин обвинил Запад в развале сделки. Зеленский предложил продолжить зерновую сделку без РФ, передает «Национальная служба новостей». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским лидером касательно черноморской инициативы, пишет RT.
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