Зеленский обсудил с генсеком НАТО открытие «зернового коридора»

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Владимир Зеленский оценил риски от выхода РФ из зерновой сделки Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом необходимые действия для открытия «зернового коридора». Об этом сообщил сам украинский лидер.

«Определили [со Столтенбергом] первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и функционирования черноморского „зернового коридора“», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он обсудил с генсеком НАТО потенциальные риски для мирового продовольственного рынка.

Россия приняла решение о выходе из зерновой сделки 17 июля. Российский лидер Владимир Путин обвинил Запад в развале сделки. Зеленский предложил продолжить зерновую сделку без РФ, передает «Национальная служба новостей». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским лидером касательно черноморской инициативы, пишет RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом необходимые действия для открытия «зернового коридора». Об этом сообщил сам украинский лидер. «Определили [со Столтенбергом] первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и функционирования черноморского „зернового коридора“», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Также он обсудил с генсеком НАТО потенциальные риски для мирового продовольственного рынка. Россия приняла решение о выходе из зерновой сделки 17 июля. Российский лидер Владимир Путин обвинил Запад в развале сделки. Зеленский предложил продолжить зерновую сделку без РФ, передает «Национальная служба новостей». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским лидером касательно черноморской инициативы, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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