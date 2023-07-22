22 июля 2023

Экономист предупредила об особых льготах для тех, кому скоро на пенсию

Экономист Хрусталева: в ряде регионов РФ предпенсионерам положены выплаты и путевки в санаторий
© Служба новостей «URA.RU»
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Предпенсионеры частично освобождаются от налога на недвижимость, сказала Анастасия Хрусталева Фото:

Предпенсионеры могут рассчитывать на оплату путевок в санаторий, бесплатный проезд и выплаты. Об этом URA.RU сообщила вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева, отметив, что большинство из этих льгот предусмотрено для жителей Москвы.

«Региональные льготы могут включать в себя очень широкий спектр: бесплатный проезд, отдельные медицинские услуги по льготным ценам или без оплаты их стоимости, путевки в санатории, льготы по коммунальным услугам, компенсация телефонной связи, оплата проезда до места отдыха и даже ежемесячные денежные выплаты. Разумеется, наибольшее количество льгот предусмотрено предпенсионерам в Москве. По остальным регионам нужно смотреть местное законодательство в части социальной помощи этой категории граждан», — сказала Анастасия Хрусталева.

На работе для этой категории граждан также установлены особые условия, отметила экономист. «От работодателей предпенсионеры получают освобождение от работы с сохранением заработной платы и места работы на два рабочих дня в год для прохождения диспансеризации. Кстати, за необоснованное увольнение предпенсионера или безосновательный отказ принять его на работу в законе даже есть уголовная ответственность», — сообщила собеседница агентства.

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Она подчеркнула, что существуют и общие федеральные льготы для людей, которым скоро выходить на пенсию. В их числе освобождение от части налогов и возможность раньше выйти на застуженный отдых.

  • Предпенсионеры имеют право на повышенное пособие по безработице;
  • Право на досрочную пенсию в определенных случаях (например, если до официального выхода на пенсию осталось не более двух лет или предпенсионер был уволен в связи с тем, что организация ликвидировалась);
  • Право получить накопительную часть пенсии при определенных в законе условиях;
  • Налоговые льготы. В рамках этих преференций лица, достигшие возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), освобождены от необходимости платить налог на имущество по одному объекту недвижимости по каждому виду, а также им уменьшена налоговая база при расчете земельного налога;
  • До 2024 года предпенсионеры вправе пройти переобучение — получить новую профессию или компетенцию бесплатно.
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Предпенсионеры могут рассчитывать на оплату путевок в санаторий, бесплатный проезд и выплаты. Об этом URA.RU сообщила вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева, отметив, что большинство из этих льгот предусмотрено для жителей Москвы. «Региональные льготы могут включать в себя очень широкий спектр: бесплатный проезд, отдельные медицинские услуги по льготным ценам или без оплаты их стоимости, путевки в санатории, льготы по коммунальным услугам, компенсация телефонной связи, оплата проезда до места отдыха и даже ежемесячные денежные выплаты. Разумеется, наибольшее количество льгот предусмотрено предпенсионерам в Москве. По остальным регионам нужно смотреть местное законодательство в части социальной помощи этой категории граждан», — сказала Анастасия Хрусталева. На работе для этой категории граждан также установлены особые условия, отметила экономист. «От работодателей предпенсионеры получают освобождение от работы с сохранением заработной платы и места работы на два рабочих дня в год для прохождения диспансеризации. Кстати, за необоснованное увольнение предпенсионера или безосновательный отказ принять его на работу в законе даже есть уголовная ответственность», — сообщила собеседница агентства. Она подчеркнула, что существуют и общие федеральные льготы для людей, которым скоро выходить на пенсию. В их числе освобождение от части налогов и возможность раньше выйти на застуженный отдых.
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