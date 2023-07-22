Польша запустила центр по ремонту и обслуживанию украинских Leopard

23 июля 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Первые два танка Leopard уже привезли с Украины на предприятие Bumar Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша открыла центр технического обслуживания и ремонта танков Leopard, которые поставляются ВСУ. Об этом в социальных сетях рассказал министр национальный обороны страны Мариуш Блащак. «Центр по ремонту (танков Leopard — прим. URA.RU) в Гливице начал работать», — написал он в Twitter. Блащак сообщил, что два первых танка Leopard уже доставлены с Украины на предприятие Bumar. Германия и Польша договорились о сотрудничестве в сфере ремонта и облуживания танков Leopard, задействованных на Украине. Минобороны ФРГ заявило об этом 12 июля. Ранее сообщалось о разногласиях между Польшей и Германией по вопросу создания совместного центра обслуживания и ремонта танков. Стороны не могли договориться о цене.

Польша открыла центр технического обслуживания и ремонта танков Leopard, которые поставляются ВСУ. Об этом в социальных сетях рассказал министр национальный обороны страны Мариуш Блащак. «Центр по ремонту (танков Leopard — прим. URA.RU) в Гливице начал работать», — написал он в Twitter. Блащак сообщил, что два первых танка Leopard уже доставлены с Украины на предприятие Bumar. Германия и Польша договорились о сотрудничестве в сфере ремонта и облуживания танков Leopard, задействованных на Украине. Минобороны ФРГ заявило об этом 12 июля. Ранее сообщалось о разногласиях между Польшей и Германией по вопросу создания совместного центра обслуживания и ремонта танков. Стороны не могли договориться о цене.