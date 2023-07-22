22 июля 2023

Польша запустила центр по ремонту и обслуживанию украинских Leopard

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые два танка Leopard уже привезли с Украины на предприятие Bumar Фото:
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Польша открыла центр технического обслуживания и ремонта танков Leopard, которые поставляются ВСУ. Об этом в социальных сетях рассказал министр национальный обороны страны Мариуш Блащак.

«Центр по ремонту (танков Leopard — прим. URA.RU) в Гливице начал работать», — написал он в Twitter. Блащак сообщил, что два первых танка Leopard уже доставлены с Украины на предприятие Bumar.

Германия и Польша договорились о сотрудничестве в сфере ремонта и облуживания танков Leopard, задействованных на Украине. Минобороны ФРГ заявило об этом 12 июля. Ранее сообщалось о разногласиях между Польшей и Германией по вопросу создания совместного центра обслуживания и ремонта танков. Стороны не могли договориться о цене.

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Польша открыла центр технического обслуживания и ремонта танков Leopard, которые поставляются ВСУ. Об этом в социальных сетях рассказал министр национальный обороны страны Мариуш Блащак. «Центр по ремонту (танков Leopard — прим. URA.RU) в Гливице начал работать», — написал он в Twitter. Блащак сообщил, что два первых танка Leopard уже доставлены с Украины на предприятие Bumar. Германия и Польша договорились о сотрудничестве в сфере ремонта и облуживания танков Leopard, задействованных на Украине. Минобороны ФРГ заявило об этом 12 июля. Ранее сообщалось о разногласиях между Польшей и Германией по вопросу создания совместного центра обслуживания и ремонта танков. Стороны не могли договориться о цене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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