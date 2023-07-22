Польша запустила центр по ремонту и обслуживанию украинских Leopard

Польша открыла центр технического обслуживания и ремонта танков Leopard, которые поставляются ВСУ. Об этом в социальных сетях рассказал министр национальный обороны страны Мариуш Блащак.
«Центр по ремонту (танков Leopard — прим. URA.RU) в Гливице начал работать», — написал он в Twitter. Блащак сообщил, что два первых танка Leopard уже доставлены с Украины на предприятие Bumar.
Германия и Польша договорились о сотрудничестве в сфере ремонта и облуживания танков Leopard, задействованных на Украине. Минобороны ФРГ заявило об этом 12 июля. Ранее сообщалось о разногласиях между Польшей и Германией по вопросу создания совместного центра обслуживания и ремонта танков. Стороны не могли договориться о цене.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.