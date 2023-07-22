Shot: игрок избил шахматной доской троих человек во время турнира в Петербурге

Участник турнира на соревнованиях по шахматам в Санкт-Петербурге избил шахматной доской троих человек во время игры. Состояние потерпевших оценивается как тяжелое, сообщает Shot.
«Шахматный замес устроил неадекватный мужчина в Питере: избил шахматной доской троих человек во время турнира. Под раздачу разъяренного игрока попали главный судья, охранник и администратор клуба „Петровская ладья“» — пишет Shot в своем telegram-канале.
Там уточнили, что в результате нападения, у охранника, попытавшегося оказать сопротивление, «разбита голова, оторвано ухо и посечен нос». Пострадавших госпитализировали, состояние судьи и охранника оценивают как тяжелое. Шахматиста задержали, сейчас с ним работают правоохранительные органы.
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