22 июля 2023

Shot: игрок избил шахматной доской троих человек во время турнира в Петербурге

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Повседневная жизнь. Пермь, шахматы, шахматные фигуры
Участник турнира по шахматам избил главного судью шахматной доской Фото:

Участник турнира на соревнованиях по шахматам в Санкт-Петербурге избил шахматной доской троих человек во время игры. Состояние потерпевших оценивается как тяжелое, сообщает Shot.

«Шахматный замес устроил неадекватный мужчина в Питере: избил шахматной доской троих человек во время турнира. Под раздачу разъяренного игрока попали главный судья, охранник и администратор клуба „Петровская ладья“» — пишет Shot в своем telegram-канале.

Там уточнили, что в результате нападения, у охранника, попытавшегося оказать сопротивление, «разбита голова, оторвано ухо и посечен нос». Пострадавших госпитализировали, состояние судьи и охранника оценивают как тяжелое. Шахматиста задержали, сейчас с ним работают правоохранительные органы.

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Участник турнира на соревнованиях по шахматам в Санкт-Петербурге избил шахматной доской троих человек во время игры. Состояние потерпевших оценивается как тяжелое, сообщает Shot. «Шахматный замес устроил неадекватный мужчина в Питере: избил шахматной доской троих человек во время турнира. Под раздачу разъяренного игрока попали главный судья, охранник и администратор клуба „Петровская ладья“» — пишет Shot в своем telegram-канале. Там уточнили, что в результате нападения, у охранника, попытавшегося оказать сопротивление, «разбита голова, оторвано ухо и посечен нос». Пострадавших госпитализировали, состояние судьи и охранника оценивают как тяжелое. Шахматиста задержали, сейчас с ним работают правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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