Shot: игрок избил шахматной доской троих человек во время турнира в Петербурге

23 июля 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

Участник турнира по шахматам избил главного судью шахматной доской Фото: Сергей Русанов © URA.RU Участник турнира на соревнованиях по шахматам в Санкт-Петербурге избил шахматной доской троих человек во время игры. Состояние потерпевших оценивается как тяжелое, сообщает Shot. «Шахматный замес устроил неадекватный мужчина в Питере: избил шахматной доской троих человек во время турнира. Под раздачу разъяренного игрока попали главный судья, охранник и администратор клуба „Петровская ладья“» — пишет Shot в своем telegram-канале. Там уточнили, что в результате нападения, у охранника, попытавшегося оказать сопротивление, «разбита голова, оторвано ухо и посечен нос». Пострадавших госпитализировали, состояние судьи и охранника оценивают как тяжелое. Шахматиста задержали, сейчас с ним работают правоохранительные органы.

Участник турнира на соревнованиях по шахматам в Санкт-Петербурге избил шахматной доской троих человек во время игры. Состояние потерпевших оценивается как тяжелое, сообщает Shot. «Шахматный замес устроил неадекватный мужчина в Питере: избил шахматной доской троих человек во время турнира. Под раздачу разъяренного игрока попали главный судья, охранник и администратор клуба „Петровская ладья“» — пишет Shot в своем telegram-канале. Там уточнили, что в результате нападения, у охранника, попытавшегося оказать сопротивление, «разбита голова, оторвано ухо и посечен нос». Пострадавших госпитализировали, состояние судьи и охранника оценивают как тяжелое. Шахматиста задержали, сейчас с ним работают правоохранительные органы.