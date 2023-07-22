22 июля 2023
21 июля 2023

Жительница Тюмени похвасталась урожаем грибов в соцсетях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Тюменка рассказала, что грибы нашла в лесах вдоль Тобольского и Велижанского трактов Фото:

Жительница Тюмени Олеся Козырева показала фото результатов «тихой охоты» и рассказала, где можно собрать хороший урожай грибов. Этой информацией она поделилась в социальных сетях.

«Лисички, подосиновики, немного белых и подберезовики. Вот что значит хороший дождик», — подписала фото с урожаем грибов тюменка на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она рассказала пользователям, что грибы нашла в лесах вдоль Тобольского и Велижанского трактов.

Козырева отметила, что Велижанский тракт очень богат на животных. Там во время «тихой охоты» она встретила косулю, зайца, куропатку и журавлей.

Ранее URA.RU рассказало о жителе деревни Ушакова Тюменского района Константине Аберле, который нашел большую поляну грибов. Грибник поделился фото грибного урожая в социальных сетях.

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Жительница Тюмени Олеся Козырева показала фото результатов «тихой охоты» и рассказала, где можно собрать хороший урожай грибов. Этой информацией она поделилась в социальных сетях. «Лисички, подосиновики, немного белых и подберезовики. Вот что значит хороший дождик», — подписала фото с урожаем грибов тюменка на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она рассказала пользователям, что грибы нашла в лесах вдоль Тобольского и Велижанского трактов. Козырева отметила, что Велижанский тракт очень богат на животных. Там во время «тихой охоты» она встретила косулю, зайца, куропатку и журавлей. Ранее URA.RU рассказало о жителе деревни Ушакова Тюменского района Константине Аберле, который нашел большую поляну грибов. Грибник поделился фото грибного урожая в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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