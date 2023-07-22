Тюменка рассказала, что грибы нашла в лесах вдоль Тобольского и Велижанского трактов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Тюмени Олеся Козырева показала фото результатов «тихой охоты» и рассказала, где можно собрать хороший урожай грибов. Этой информацией она поделилась в социальных сетях.

«Лисички, подосиновики, немного белых и подберезовики. Вот что значит хороший дождик», — подписала фото с урожаем грибов тюменка на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она рассказала пользователям, что грибы нашла в лесах вдоль Тобольского и Велижанского трактов.

Козырева отметила, что Велижанский тракт очень богат на животных. Там во время «тихой охоты» она встретила косулю, зайца, куропатку и журавлей.

Ранее URA.RU рассказало о жителе деревни Ушакова Тюменского района Константине Аберле, который нашел большую поляну грибов. Грибник поделился фото грибного урожая в социальных сетях.

Фото: Олеся Козырева в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Олеся Козырева в соцсети «ВКонтакте»