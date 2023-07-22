Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша планирует напасть на Белоруссию

23 июля 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Наиболее вероятными планами Польши станет начало операции против Белоруссии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшее время наиболее вероятными планами Польши станет начало операции против Белоруссии. Это произойдет на фоне поражения Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Польша, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт. Прямо сейчас они понимают, что Украина проигрывает. А Польша в порыве отчаяния пытается сделать так, чтобы добиться вовлечения НАТО», — говорит Джонсон на youtube-канале Dialogue works . По словам Джонсона, президент России Владимир Путин имеет все разведданные о начале данной операции Польши, которая не желает видеть российские войска у своей границы. По его мнению, результатом подобной попытки будет поражение, так как у НАТО нет возможности переломить ситуацию. Ранее Кремль выразил обеспокоенность переброской Польшей войск к границам Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, агрессивность Польши и враждебное отношение к Белоруссии и к РФ — это повод для повышенного внимания.

В ближайшее время наиболее вероятными планами Польши станет начало операции против Белоруссии. Это произойдет на фоне поражения Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Польша, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт. Прямо сейчас они понимают, что Украина проигрывает. А Польша в порыве отчаяния пытается сделать так, чтобы добиться вовлечения НАТО», — говорит Джонсон на youtube-канале Dialogue works. По словам Джонсона, президент России Владимир Путин имеет все разведданные о начале данной операции Польши, которая не желает видеть российские войска у своей границы. По его мнению, результатом подобной попытки будет поражение, так как у НАТО нет возможности переломить ситуацию. Ранее Кремль выразил обеспокоенность переброской Польшей войск к границам Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, агрессивность Польши и враждебное отношение к Белоруссии и к РФ — это повод для повышенного внимания.