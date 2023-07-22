WSJ: РФ продает нефть дороже установленного Западом потолка цен

23 июля 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Цены на нефть марки Urals превысила лимит в 60 долларов за баррель впервые с декабря 2022-го Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская Федерация продает нефть выше потолка цен, который установил Запад. Об этом сообщают журналисты. «РФ одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки в последние дни, когда цены на самую желанную нефть страны торговалась выше западного ценового потолка, веденного для того, чтобы лишить Москву средств на спецоперацию на Украине», — пишет WSJ . По их данным, это первый случай, когда цена на нефть марки Urals превысила лимит в 60 долларов за баррель с декабря 2022-го. Отмечается, что России удалось приспособиться к ограничениям со стороны Запада. Ранее в Кремле подчеркивали, что прошлогоднее решение Запада по введению потолка цен на российскую нефть дестабилизирует мировые рынки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что принятые антироссийские меры привели к ситуации, когда европейцы покупают у США за большие деньги сжиженный газ, при этом американские компании богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Из-за этого, как отметили в WSJ, европейцы стали жить гораздо беднее.

Российская Федерация продает нефть выше потолка цен, который установил Запад. Об этом сообщают журналисты. «РФ одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки в последние дни, когда цены на самую желанную нефть страны торговалась выше западного ценового потолка, веденного для того, чтобы лишить Москву средств на спецоперацию на Украине», — пишет WSJ. По их данным, это первый случай, когда цена на нефть марки Urals превысила лимит в 60 долларов за баррель с декабря 2022-го. Отмечается, что России удалось приспособиться к ограничениям со стороны Запада. Ранее в Кремле подчеркивали, что прошлогоднее решение Запада по введению потолка цен на российскую нефть дестабилизирует мировые рынки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что принятые антироссийские меры привели к ситуации, когда европейцы покупают у США за большие деньги сжиженный газ, при этом американские компании богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Из-за этого, как отметили в WSJ, европейцы стали жить гораздо беднее.