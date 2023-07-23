Депутат Европарламента уличил Евросоюз в махинациях с зерновой сделкой

Мик Уоллес: ЕС не выполнил обещания, однако осуждает Россию за выход из зерновой сделки

23 июля 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Отказ России продлить черноморскую зерновую инициативу осуждается ЕС Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Евросоюз не выполнил обещания, согласованные ООН, и отправил Африке меньше зерна, чем странам Европы, однако осуждает Россию за выход из зерновой сделки. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес. «Отказ России продлить черноморскую зерновую инициативу осуждается ЕС, но почему ЕС не разблокировал экспортные санкции в отношении сельскохозяйственных товаров, как было согласовано ООН?», — написал Уоллес в своем twitter-аккаунте. Он также задался вопросом, почему Африка получила только 12% украинского зерна, а богатые страны Европы — 40%. 17 июля Россия объявила о прекращении зерновой сделки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западные страны откровенно саботировали условия черноморской инициативы. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что условиями для возвращения России в сделку является выведение российского зерна и удобрений из-под санкций и переподключение банков РФ к системе межбанковской передачи информации SWIFT, передает «Национальная служба новостей».

Евросоюз не выполнил обещания, согласованные ООН, и отправил Африке меньше зерна, чем странам Европы, однако осуждает Россию за выход из зерновой сделки. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес. «Отказ России продлить черноморскую зерновую инициативу осуждается ЕС, но почему ЕС не разблокировал экспортные санкции в отношении сельскохозяйственных товаров, как было согласовано ООН?», — написал Уоллес в своем twitter-аккаунте. Он также задался вопросом, почему Африка получила только 12% украинского зерна, а богатые страны Европы — 40%. 17 июля Россия объявила о прекращении зерновой сделки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западные страны откровенно саботировали условия черноморской инициативы. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что условиями для возвращения России в сделку является выведение российского зерна и удобрений из-под санкций и переподключение банков РФ к системе межбанковской передачи информации SWIFT, передает «Национальная служба новостей».