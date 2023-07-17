Захарова: Запад откровенно саботировал условия зерновой сделки

17 июля 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Мария Захарова рассказала причины выхода России из зерновой сделки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Западные страны откровенно саботировали условия черноморской инициативы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения „черноморской инициативы“ теряет смысл», — отметила Мария Захарова, ее слова приводит МИД России в своем telegram-канале . Она также отметила, что партнеры России не выполнили ни один из пяти предусмотренных Меморандумом Россия-ООН системных задач. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Из-за этого российская сторона выступает против продления зерновой сделки. На данный момент Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и свернула морской гуманитарный коридор. В северо-западной акватории Черного моря восстановлен режим временного опасного района. Также расформирован Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Россия окончательно выйдет из зерновой сделки 18 июля, передает RT. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отмечал, что собирается поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу зерновой сделки. Он подчеркнул, что Турция со своей стороны предпринимала усилия для спасения черноморской инициативы.

Западные страны откровенно саботировали условия черноморской инициативы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения „черноморской инициативы“ теряет смысл», — отметила Мария Захарова, ее слова приводит МИД России в своем telegram-канале. Она также отметила, что партнеры России не выполнили ни один из пяти предусмотренных Меморандумом Россия-ООН системных задач. Из-за этого российская сторона выступает против продления зерновой сделки. На данный момент Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и свернула морской гуманитарный коридор. В северо-западной акватории Черного моря восстановлен режим временного опасного района. Также расформирован Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Россия окончательно выйдет из зерновой сделки 18 июля, передает RT. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отмечал, что собирается поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу зерновой сделки. Он подчеркнул, что Турция со своей стороны предпринимала усилия для спасения черноморской инициативы.