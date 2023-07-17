Захарова: Запад откровенно саботировал условия зерновой сделки

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова рассказала причины выхода России из зерновой сделки Фото:
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Западные страны откровенно саботировали условия черноморской инициативы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения „черноморской инициативы“ теряет смысл», — отметила Мария Захарова, ее слова приводит МИД России в своем telegram-канале. Она также отметила, что партнеры России не выполнили ни один из пяти предусмотренных Меморандумом Россия-ООН системных задач.

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Из-за этого российская сторона выступает против продления зерновой сделки. На данный момент Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и свернула морской гуманитарный коридор. В северо-западной акватории Черного моря восстановлен режим временного опасного района. Также расформирован Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Россия окончательно выйдет из зерновой сделки 18 июля, передает RT.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отмечал, что собирается поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу зерновой сделки. Он подчеркнул, что Турция со своей стороны предпринимала усилия для спасения черноморской инициативы.

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Западные страны откровенно саботировали условия черноморской инициативы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения „черноморской инициативы“ теряет смысл», — отметила Мария Захарова, ее слова приводит МИД России в своем telegram-канале. Она также отметила, что партнеры России не выполнили ни один из пяти предусмотренных Меморандумом Россия-ООН системных задач. Из-за этого российская сторона выступает против продления зерновой сделки. На данный момент Россия отозвала гарантии безопасности судоходства и свернула морской гуманитарный коридор. В северо-западной акватории Черного моря восстановлен режим временного опасного района. Также расформирован Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Россия окончательно выйдет из зерновой сделки 18 июля, передает RT. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отмечал, что собирается поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу зерновой сделки. Он подчеркнул, что Турция со своей стороны предпринимала усилия для спасения черноморской инициативы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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