Риэлторы рассказали, как изменение ключевой ставки отразится на ставке по ипотеке в Тюмени

В Тюмени из-за повышения ключевой ставки вырастет стоимость ипотеки

Стоимость ипотеки будет зависеть от банков и застройщиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени повышение ключевой ставки может привести к росту ставок по ипотеке. Об этом рассказали представители Российской Гильдии Риэлторов (РГР).

«Ключевая ставка, как правило, влияет на ипотечное кредитование. Вместе с ней растет ставка по ипотеке. Но может быть и другая ситуация: ставки по ипотеке могут не вырасти вслед за ключевой, а наоборот продолжать уменьшаться. Все будет зависеть от банков и их предложений. Еще вслед за ключевой растет процент по кредитам для застройщиков. Либо застройщики станут уменьшать в самом начале цены, либо все останется на прежнем уровне», — рассказала журналистам РБК Тюмень сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости Александра Ряпосова.

По мнению риэлтора, руководителя комитета РГР по взаимодействию с партнерами Артемия Шурыгина, повышение ключевой ставки в краткосрочной перспективе приводит к покупке по уже одобренным ставкам или попытке заключить сделку до банковских изменений. Однако в долгосрочной перспективе это, как отмечает эксперт, не сильно отразится на уровне спроса, так как ожидаемая инфляция выше ипотечных ставок даже с учетом возможного повышения.

Ранее URA.RU писало, что Центробанк впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов. Она выросла до 8,5%. Генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» и эксперт по финансовым рынкам МГО «Опора России» Егор Диашов отмечал, что повышение ставки ЦБ повлечет за собой и рост ставок по депозитам и кредитам.