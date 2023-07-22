22 июля 2023
21 июля 2023

Руководство челябинского «Трактора» проверили на запрещенные вещества

© Служба новостей «URA.RU»
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Поводом для проверки послужило задержание бывшего топ-менеджера клуба Ивана Шинина Фото:

Руководство челябинского хоккейного клуба «Трактор» прошло тестирование на запрещенные вещества. Об этом рассказал гендиректор клуба Иван Савин.

«Прошли тестирование. Результат у всех отрицательный», — рассказал Савин. Его цитирует сайт «Клуб болельщиков ХК «Трактор».

Поводом для проверки послужило задержание бывшего топ-менеджера клуба Ивана Шинина после сделки, в ходе которой он купил наркотик. По данным URA.RU, с наркотиками Шинин хотел поехать на рыбалку. Распространять их он не собирался, покупал для себя.

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Руководство челябинского хоккейного клуба «Трактор» прошло тестирование на запрещенные вещества. Об этом рассказал гендиректор клуба Иван Савин. «Прошли тестирование. Результат у всех отрицательный», — рассказал Савин. Его цитирует сайт «Клуб болельщиков ХК «Трактор». Поводом для проверки послужило задержание бывшего топ-менеджера клуба Ивана Шинина после сделки, в ходе которой он купил наркотик. По данным URA.RU, с наркотиками Шинин хотел поехать на рыбалку. Распространять их он не собирался, покупал для себя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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