Руководство челябинского «Трактора» проверили на запрещенные вещества

Поводом для проверки послужило задержание бывшего топ-менеджера клуба Ивана Шинина
Руководство челябинского хоккейного клуба «Трактор» прошло тестирование на запрещенные вещества. Об этом рассказал гендиректор клуба Иван Савин.
«Прошли тестирование. Результат у всех отрицательный», — рассказал Савин. Его цитирует сайт «Клуб болельщиков ХК «Трактор».
Поводом для проверки послужило задержание бывшего топ-менеджера клуба Ивана Шинина после сделки, в ходе которой он купил наркотик. По данным URA.RU, с наркотиками Шинин хотел поехать на рыбалку. Распространять их он не собирался, покупал для себя.
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