Стали известны подробности задержания бывшего топ-менеджера челябинского ХК «Трактор»

Бывший топ-менеджер челябинского ХК «Трактор» Александр Шинин хотел уехать с наркотиками на рыбалку

Наркотики у бывшего спортивного директора ХК «Трактор» нашли в его элитном автомобиле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В истории задержания бывшего спортивного директора ХК «Трактор» в Челябинске Александра Шинина появились новые подробности. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, наркотики у бывшего топ-менеджера нашли в машине. С ними он хотел отправиться на рыбалку.

«Автомобиль Шинина остановили почти сразу после сделки, в ходе которой он купил наркотик. В ходе обыска в машине нашли пакет с мефедроном массой чуть более трех граммов. Хотя изначально бывший топ-менеджер договаривался с поставщиком на шесть граммов», — рассказал источник.

По данным URA.RU, с наркотиками Шинин хотел отправиться на рыбалку. Распространять их у него не было мыслей. Покупал для себя. А сразу после задержания топ-менеджера был задержан и его поставщик. Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, тогда как Шинина отпустили из отела полиции под обязательство о явке.

Клуб отреагировал на задержание Шинина мгновенно. Почти сразу же было объявлено о его увольнении. Временно обязанности спортивного директора будет исполнять генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Официально силовые структуры задержание Шинина не комментируют. Над делом работают в закрытом режиме.