Стали известны подробности задержания бывшего топ-менеджера челябинского ХК «Трактор»

Бывший топ-менеджер челябинского ХК «Трактор» Александр Шинин хотел уехать с наркотиками на рыбалку
© Служба новостей «URA.RU»
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ХК "Трактор" - ХК "Сибирь". Челябинск., болельщики, хк трактор
Наркотики у бывшего спортивного директора ХК «Трактор» нашли в его элитном автомобиле Фото:

В истории задержания бывшего спортивного директора ХК «Трактор» в Челябинске Александра Шинина появились новые подробности. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, наркотики у бывшего топ-менеджера нашли в машине. С ними он хотел отправиться на рыбалку.

«Автомобиль Шинина остановили почти сразу после сделки, в ходе которой он купил наркотик. В ходе обыска в машине нашли пакет с мефедроном массой чуть более трех граммов. Хотя изначально бывший топ-менеджер договаривался с поставщиком на шесть граммов», — рассказал источник.

По данным URA.RU, с наркотиками Шинин хотел отправиться на рыбалку. Распространять их у него не было мыслей. Покупал для себя. А сразу после задержания топ-менеджера был задержан и его поставщик. Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, тогда как Шинина отпустили из отела полиции под обязательство о явке.

Клуб отреагировал на задержание Шинина мгновенно. Почти сразу же было объявлено о его увольнении. Временно обязанности спортивного директора будет исполнять генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Официально силовые структуры задержание Шинина не комментируют. Над делом работают в закрытом режиме.

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В истории задержания бывшего спортивного директора ХК «Трактор» в Челябинске Александра Шинина появились новые подробности. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, наркотики у бывшего топ-менеджера нашли в машине. С ними он хотел отправиться на рыбалку. «Автомобиль Шинина остановили почти сразу после сделки, в ходе которой он купил наркотик. В ходе обыска в машине нашли пакет с мефедроном массой чуть более трех граммов. Хотя изначально бывший топ-менеджер договаривался с поставщиком на шесть граммов», — рассказал источник. По данным URA.RU, с наркотиками Шинин хотел отправиться на рыбалку. Распространять их у него не было мыслей. Покупал для себя. А сразу после задержания топ-менеджера был задержан и его поставщик. Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, тогда как Шинина отпустили из отела полиции под обязательство о явке. Клуб отреагировал на задержание Шинина мгновенно. Почти сразу же было объявлено о его увольнении. Временно обязанности спортивного директора будет исполнять генеральный менеджер клуба Алексей Волков. Официально силовые структуры задержание Шинина не комментируют. Над делом работают в закрытом режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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