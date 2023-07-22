На челябинской трассе из-за ремонта образовалась многокилометровая пробка. Скрин

23 июля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Движение затруднено с 1835 по 1841 км трассы около поселка Витаминный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около поселка Витаминный образовалась многокилометровая пробка. Движение затруднено из-за ремонта дороги, сообщает областная Госавтоинспекция. «Движение затруднено с 1835 по 1841 км (около поселка Витаминный) на трассе М-5 в Челябинской области в сторону Чебаркуля. На участке ведутся дорожные работы», — уточнили в ведомстве. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на трассе М-5 «Урал» наблюдается около Миасса в сторону Челябинска. И при подъеме на Златоуст около «Автоланча». Затор также в сторону Челябинска. Ранее огромная пробка образовалась в Челябинской области на границе с Казахстаном. 20 июля в огромной пробке стояли легковые и грузовые автомобили. Из-за ремонта дороги около поселка Витаминный образовалась пробка Скрин с сервиса «Яндекс.Карты» Еще один затор около Миасса в сторону Челябинска Скрин с сервиса «Яндекс.Карты»

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около поселка Витаминный образовалась многокилометровая пробка. Движение затруднено из-за ремонта дороги, сообщает областная Госавтоинспекция. «Движение затруднено с 1835 по 1841 км (около поселка Витаминный) на трассе М-5 в Челябинской области в сторону Чебаркуля. На участке ведутся дорожные работы», — уточнили в ведомстве. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на трассе М-5 «Урал» наблюдается около Миасса в сторону Челябинска. И при подъеме на Златоуст около «Автоланча». Затор также в сторону Челябинска. Ранее огромная пробка образовалась в Челябинской области на границе с Казахстаном. 20 июля в огромной пробке стояли легковые и грузовые автомобили.