22 июля 2023

На челябинской трассе из-за ремонта образовалась многокилометровая пробка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , пробка, затор, дорожное движение, дорога, затрудненное движение, автотранспорт
Движение затруднено с 1835 по 1841 км трассы около поселка Витаминный Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около поселка Витаминный образовалась многокилометровая пробка. Движение затруднено из-за ремонта дороги, сообщает областная Госавтоинспекция.

«Движение затруднено с 1835 по 1841 км (около поселка Витаминный) на трассе М-5 в Челябинской области в сторону Чебаркуля. На участке ведутся дорожные работы», — уточнили в ведомстве.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на трассе М-5 «Урал» наблюдается около Миасса в сторону Челябинска. И при подъеме на Златоуст около «Автоланча». Затор также в сторону Челябинска.

Ранее огромная пробка образовалась в Челябинской области на границе с Казахстаном. 20 июля в огромной пробке стояли легковые и грузовые автомобили.

Из-за ремонта дороги около поселка Витаминный образовалась пробка
Из-за ремонта дороги около поселка Витаминный образовалась пробка
Еще один затор около Миасса в сторону Челябинска
Еще один затор около Миасса в сторону Челябинска

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В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» около поселка Витаминный образовалась многокилометровая пробка. Движение затруднено из-за ремонта дороги, сообщает областная Госавтоинспекция. «Движение затруднено с 1835 по 1841 км (около поселка Витаминный) на трассе М-5 в Челябинской области в сторону Чебаркуля. На участке ведутся дорожные работы», — уточнили в ведомстве. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на трассе М-5 «Урал» наблюдается около Миасса в сторону Челябинска. И при подъеме на Златоуст около «Автоланча». Затор также в сторону Челябинска. Ранее огромная пробка образовалась в Челябинской области на границе с Казахстаном. 20 июля в огромной пробке стояли легковые и грузовые автомобили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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