В США заявили о безнадежном положении Украины в конфликте с РФ

NYT: Украина зашла в тупик в конфликте с РФ

23 июля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

ВСУ отправляют в бой необученных бойцов против российских солдат Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина зашла в тупик в ходе своего контрнаступления. Все чаще Киев отправляет в бой необученных или старых солдат. Такие выводы делают американские журналисты спустя месяц написания репортажей с фронта боевых действий. «Боевые действия ВСУ <…> зашли в тупик. Украина столкнулась с множеством препятствий со стороны российских солдат. После десятков тысяч потерь с начала конфликта, украинские ряды часто пополняются менее обученными и старыми солдатами», — передают американские журналисты газеты The New York Times. Авторы пишут, что украинские силы наступают на южном направлении, но сталкиваются с преградами в виде минных полей. Также ВСУ не хватает боеприпасов и они вынуждены использовать оставшиеся типы артиллерийских снарядов, точность попадания которых не удается грамотно рассчитывать. ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Страны Запада оказывают поддержку Украине, передавая вооружение и технику. Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что Украина провалила свое наступление. Неудачи ВСУ отмечают и в США, подчеркивая, что Киев несет большие потери. Американские журналисты сообщают, что контрнаступление не оправдало ожиданий стран Запада, пишет «Национальная служба новостей». До этого они надеялись на «находчивость» украинских сил, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина зашла в тупик в ходе своего контрнаступления. Все чаще Киев отправляет в бой необученных или старых солдат. Такие выводы делают американские журналисты спустя месяц написания репортажей с фронта боевых действий. «Боевые действия ВСУ <…> зашли в тупик. Украина столкнулась с множеством препятствий со стороны российских солдат. После десятков тысяч потерь с начала конфликта, украинские ряды часто пополняются менее обученными и старыми солдатами», — передают американские журналисты газеты The New York Times. Авторы пишут, что украинские силы наступают на южном направлении, но сталкиваются с преградами в виде минных полей. Также ВСУ не хватает боеприпасов и они вынуждены использовать оставшиеся типы артиллерийских снарядов, точность попадания которых не удается грамотно рассчитывать. ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Страны Запада оказывают поддержку Украине, передавая вооружение и технику. Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что Украина провалила свое наступление. Неудачи ВСУ отмечают и в США, подчеркивая, что Киев несет большие потери. Американские журналисты сообщают, что контрнаступление не оправдало ожиданий стран Запада, пишет «Национальная служба новостей». До этого они надеялись на «находчивость» украинских сил, сообщает телеканал 360.