Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко сфотографировались с молодоженами возле Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге. Именно там проходила встреча глав государств.
«Владимир Владимирович, а можно с вами фотографию сделать? У нас венчание сегодня в храме», — обратилась к российскому президенту девушка. Соответствующие кадры публикует «Известия» в своем telegram-канале. Президент Путин дал свое согласие и сделал соответствующую фотографию. Сфотографироваться согласился и Лукашенко.
Путин проводит переговоры с Лукашенко в Санкт-Петербурге 23 июля. Во время встречи президент РФ также выходил фотографироваться с народом.
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