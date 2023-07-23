Путин и Лукашенко устроили незабываемое венчание молодоженам. Видео

Путин и Лукашенко сфотографировались с молодоженами возле Кронштадтского собора
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Молодожены сфотографировались с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге Фото:

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко сфотографировались с молодоженами возле Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге. Именно там проходила встреча глав государств.

«Владимир Владимирович, а можно с вами фотографию сделать? У нас венчание сегодня в храме», — обратилась к российскому президенту девушка. Соответствующие кадры публикует «Известия» в своем telegram-канале. Президент Путин дал свое согласие и сделал соответствующую фотографию. Сфотографироваться согласился и Лукашенко.

Путин проводит переговоры с Лукашенко в Санкт-Петербурге 23 июля. Во время встречи президент РФ также выходил фотографироваться с народом.

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Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко сфотографировались с молодоженами возле Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге. Именно там проходила встреча глав государств. «Владимир Владимирович, а можно с вами фотографию сделать? У нас венчание сегодня в храме», — обратилась к российскому президенту девушка. Соответствующие кадры публикует «Известия» в своем telegram-канале. Президент Путин дал свое согласие и сделал соответствующую фотографию. Сфотографироваться согласился и Лукашенко. Путин проводит переговоры с Лукашенко в Санкт-Петербурге 23 июля. Во время встречи президент РФ также выходил фотографироваться с народом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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