Путин объяснил, почему выходит к людям, несмотря на карантин. Видео

Путин на встрече с гражданами заявил, что люди для него важнее, чем карантин
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин не боится нарушать карантин ради встречи с гражданами Фото:

Для президента России Владимира Путина важнее встретиться с людьми, чем соблюсти карантин. Так российский лидер объяснил свой выход к собравшимся у Кронштадтского морского собора жителям.

«Люди важнее карантина», — сказал Путин в ответ на короткий вопрос корреспондента издания «Коммерсант» о карантине. Путин вышел на площадь к людям вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты сфотографировалась со всеми желающими.

Ранее Путин принял в Кремле семью девочки из Дагестана, которая заплакала из-за того, что ранее не смогла сфотографироваться с президентом. В ходе встречи Раисат Акипова «выбила» для родной республики 5 миллионов рублей.

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Для президента России Владимира Путина важнее встретиться с людьми, чем соблюсти карантин. Так российский лидер объяснил свой выход к собравшимся у Кронштадтского морского собора жителям. «Люди важнее карантина», — сказал Путин в ответ на короткий вопрос корреспондента издания «Коммерсант» о карантине. Путин вышел на площадь к людям вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты сфотографировалась со всеми желающими. Ранее Путин принял в Кремле семью девочки из Дагестана, которая заплакала из-за того, что ранее не смогла сфотографироваться с президентом. В ходе встречи Раисат Акипова «выбила» для родной республики 5 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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