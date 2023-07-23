Для президента России Владимира Путина важнее встретиться с людьми, чем соблюсти карантин. Так российский лидер объяснил свой выход к собравшимся у Кронштадтского морского собора жителям.
«Люди важнее карантина», — сказал Путин в ответ на короткий вопрос корреспондента издания «Коммерсант» о карантине. Путин вышел на площадь к людям вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты сфотографировалась со всеми желающими.
Ранее Путин принял в Кремле семью девочки из Дагестана, которая заплакала из-за того, что ранее не смогла сфотографироваться с президентом. В ходе встречи Раисат Акипова «выбила» для родной республики 5 миллионов рублей.
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