Блинкен уверен, что Украина получит истребители F-16

США готовы передать Украине истребители F-16 через несколько месяцев после принятия соответствующего решения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув, что точно Киев получит данные истребители.
«Даже если бы решение по [отправке Западом] F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться Украиной», — отметил Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. На уточняющий вопрос, получит ли Украина истребители, госсекретарь ответил утвердительно.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби предположил, что Украина получит истребители до конца 2023 года. До этого сообщалось, что украинские пилоты должны научиться управлять F-16. Одним из сроков начала обучения называли август.
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