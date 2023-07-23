Блинкен уверен, что Украина получит истребители F-16

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
Украина получит F-16, отметил Энтони Блинкен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США готовы передать Украине истребители F-16 через несколько месяцев после принятия соответствующего решения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув, что точно Киев получит данные истребители.

«Даже если бы решение по [отправке Западом] F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться Украиной», — отметил Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. На уточняющий вопрос, получит ли Украина истребители, госсекретарь ответил утвердительно.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби предположил, что Украина получит истребители до конца 2023 года. До этого сообщалось, что украинские пилоты должны научиться управлять F-16. Одним из сроков начала обучения называли август.

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США готовы передать Украине истребители F-16 через несколько месяцев после принятия соответствующего решения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув, что точно Киев получит данные истребители. «Даже если бы решение по [отправке Западом] F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться Украиной», — отметил Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN. На уточняющий вопрос, получит ли Украина истребители, госсекретарь ответил утвердительно. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби предположил, что Украина получит истребители до конца 2023 года. До этого сообщалось, что украинские пилоты должны научиться управлять F-16. Одним из сроков начала обучения называли август.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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