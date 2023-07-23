Общественники оценили условия содержания Стрелкова в «Лефортово»

Секретарь ОНК Москвы Мельников: Стрелков находится в двухкомнатной камере СИЗО «Лефортово»
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Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, гиркин, стрелков игорь
Стрелков находится в «Лефортово» (фото из архива) Фото:
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Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в двухместную камеру следственного изолятора «Лефортово». Об этом рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Вчера мы посетили СИЗО-2 ФСИН России, более известное как „Лефортово“, и зашли в камеру Игоря Гиркина. У него есть холодильник, телевизор, личные вещи и все, что положено в рамках правил внутреннего распорядка учреждения», — сообщил Мельников в своем telegram-канале.

Алексей Мельников подчеркнул, что от обсуждения условий содержания Стрелков отказался. «От беседы, касательно условий содержания и соблюдений прав человека в условиях СИЗО Игорь Стрелков отказался. С чем это связано сказать трудно», — добавил общественник.

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков был задержан правоохранительными органами 21 июля. Его обвиняют в экстремизме. Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.

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Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в двухместную камеру следственного изолятора «Лефортово». Об этом рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. «Вчера мы посетили СИЗО-2 ФСИН России, более известное как „Лефортово“, и зашли в камеру Игоря Гиркина. У него есть холодильник, телевизор, личные вещи и все, что положено в рамках правил внутреннего распорядка учреждения», — сообщил Мельников в своем telegram-канале. Алексей Мельников подчеркнул, что от обсуждения условий содержания Стрелков отказался. «От беседы, касательно условий содержания и соблюдений прав человека в условиях СИЗО Игорь Стрелков отказался. С чем это связано сказать трудно», — добавил общественник. Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков был задержан правоохранительными органами 21 июля. Его обвиняют в экстремизме. Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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