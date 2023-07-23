Общественники оценили условия содержания Стрелкова в «Лефортово»

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в двухместную камеру следственного изолятора «Лефортово». Об этом рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
«Вчера мы посетили СИЗО-2 ФСИН России, более известное как „Лефортово“, и зашли в камеру Игоря Гиркина. У него есть холодильник, телевизор, личные вещи и все, что положено в рамках правил внутреннего распорядка учреждения», — сообщил Мельников в своем
Алексей Мельников подчеркнул, что от обсуждения условий содержания Стрелков отказался. «От беседы, касательно условий содержания и соблюдений прав человека в условиях СИЗО Игорь Стрелков отказался. С чем это связано сказать трудно», — добавил общественник.
Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков был задержан правоохранительными органами 21 июля. Его обвиняют в экстремизме. Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.
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