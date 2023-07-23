23 июля 2023
22 июля 2023

Бастрыкин поручил проверить нарушение прав жителей челябинского микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о перекрытии въезда в жилой комплекс Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о перекрытии въезда в жилой комплекс Челябинска сотрудниками рынка. Доклад об этом будет представлен руководителем челябинского ведомства, сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по информации о нарушении прав жителей Челябинска. Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о ходе процессуальной проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что после жители микрорайона «Парковый Премиум» пожаловались на антисанитарию и беспокойное соседство после переезда Каширинского рынка на оптовый рынок «Караван», расположенный по Новоградскому тракту. Глава региона Алексей Текслер поручил вице-губернатору Сергею Сушкову разобраться с переносом рынка и определить возможные пути регулирования их работы.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о перекрытии въезда в жилой комплекс Челябинска сотрудниками рынка. Доклад об этом будет представлен руководителем челябинского ведомства, сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по информации о нарушении прав жителей Челябинска. Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о ходе процессуальной проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что после жители микрорайона «Парковый Премиум» пожаловались на антисанитарию и беспокойное соседство после переезда Каширинского рынка на оптовый рынок «Караван», расположенный по Новоградскому тракту. Глава региона Алексей Текслер поручил вице-губернатору Сергею Сушкову разобраться с переносом рынка и определить возможные пути регулирования их работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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