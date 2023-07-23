Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно 24 июля 2023 в 02:14 Размер текста - 17 + Россию ждет рекордный урожай зерна, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия ждет рекордный урожай зерна и способна заместить украинское зерно на коммерческой и на безвозмездной основе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия вновь ждет рекордный урожай и готова заменить украинское зерно», — заявил Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Российский лидер отметил, что РФ планирует и дальше работать над подставками в Африку зерна, продовольствия и удобрений. Также Путин заявил, что зерновая сделка была использована для обогащения бизнеса США и Европы, вывозившего зерно с Украины. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. По словам Путина, возвращение в сделку возможно только после того, как будут выполнены российские договоренности со стороны Запада. В МИД РФ подчеркнули, что несмотря на уход из сделки, Москва будет помогать голодающим странам. Россия ждет рекордный урожай зерна и способна заместить украинское зерно на коммерческой и на безвозмездной основе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия вновь ждет рекордный урожай и готова заменить украинское зерно», — заявил Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Российский лидер отметил, что РФ планирует и дальше работать над подставками в Африку зерна, продовольствия и удобрений. Также Путин заявил, что зерновая сделка была использована для обогащения бизнеса США и Европы, вывозившего зерно с Украины. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. По словам Путина, возвращение в сделку возможно только после того, как будут выполнены российские договоренности со стороны Запада. В МИД РФ подчеркнули, что несмотря на уход из сделки, Москва будет помогать голодающим странам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям