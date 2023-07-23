Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно

Россия ждет рекордный урожай зерна и способна заместить украинское зерно на коммерческой и на безвозмездной основе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия вновь ждет рекордный урожай и готова заменить украинское зерно», — заявил Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».
Российский лидер отметил, что РФ планирует и дальше работать над подставками в Африку зерна, продовольствия и удобрений. Также Путин заявил, что зерновая сделка была использована для обогащения бизнеса США и Европы, вывозившего зерно с Украины.
Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. По словам Путина, возвращение в сделку возможно только после того, как будут выполнены российские договоренности со стороны Запада. В МИД РФ подчеркнули, что несмотря на уход из сделки, Москва будет помогать голодающим странам.
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